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https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576555375.html
Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой
Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:36
2020-09-01T10:21
парламентские выборы в черногории
россия
черногория
экономика
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<strong>ПОДГОРИЦА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Поддержка <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорией</a> санкций Запада в отношении <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.По его словам, санкции привели к экономическим потерям."Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России", — подчеркнул Кривокапич.Ранее в интервью РИА Новости он сообщил, что закрытие границ Черногории на месяцы из-за COVID-19 для граждан России, Сербии и Боснии и Герцеговины, которые всегда составляли большинство отдыхающих в стране, было непродуманным шагом властей.Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции также указал, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".Выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным, за оппозицию впервые за 30 с лишним лет проголосовало больше избирателей, чем за правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" Алекс Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".
https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576554696.html
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576543390.html
Просто «наелись Джукановичем» досыта.
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ес просто паек сократил, вот и новые нахлебнички появляются
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россия
черногория
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парламентские выборы в черногории, россия, черногория, экономика

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

03:36 01.09.2020 (обновлено: 10:21 01.09.2020)
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© AFP 2020 / SavoPerovicЛидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич
Лидер оппозиционной коалиции За будущее Черногории Здравко Кривокапич - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AFP 2020 / SavoPerovic
ПОДГОРИЦА, 1 сен — РИА Новости. Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.

"Мы малое государство и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого ни хотели. Известно, кто косит, а кто воду носит (сербская пословица. — Прим. ред.), поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации", — заявил оппозиционный лидер агентству.

По его словам, санкции привели к экономическим потерям.
"Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России", — подчеркнул Кривокапич.
Подгорица - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
01:24
В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
Ранее в интервью РИА Новости он сообщил, что закрытие границ Черногории на месяцы из-за COVID-19 для граждан России, Сербии и Боснии и Герцеговины, которые всегда составляли большинство отдыхающих в стране, было непродуманным шагом властей.
Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции также указал, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".
Выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным, за оппозицию впервые за 30 с лишним лет проголосовало больше избирателей, чем за правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" Алекс Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 17:57
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Парламентские выборы в ЧерногорииРоссияЧерногорияЭкономика
Популярные комментарии
Просто «наелись Джукановичем» досыта.
1 сентября, 03:54
Олег 84
7881102
ес просто паек сократил, вот и новые нахлебнички появляются
1 сентября, 03:37
КМКоля Моргунов
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