https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576555375.html

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T03:36

2020-09-01T03:36

2020-09-01T10:21

парламентские выборы в черногории

россия

черногория

экономика

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<strong>ПОДГОРИЦА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Поддержка <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорией</a> санкций Запада в отношении <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.По его словам, санкции привели к экономическим потерям."Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России", — подчеркнул Кривокапич.Ранее в интервью РИА Новости он сообщил, что закрытие границ Черногории на месяцы из-за COVID-19 для граждан России, Сербии и Боснии и Герцеговины, которые всегда составляли большинство отдыхающих в стране, было непродуманным шагом властей.Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции также указал, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".Выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным, за оппозицию впервые за 30 с лишним лет проголосовало больше избирателей, чем за правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" Алекс Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".

https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576554696.html

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576543390.html

Олег 84 Просто «наелись Джукановичем» досыта. 90

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в черногории, россия, черногория, экономика