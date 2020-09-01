Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой
03:36 01.09.2020 (обновлено: 10:21 01.09.2020)
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ПОДГОРИЦА, 1 сен — РИА Новости. Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
"Мы малое государство и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого ни хотели. Известно, кто косит, а кто воду носит (сербская пословица. — Прим. ред.), поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации", — заявил оппозиционный лидер агентству.
По его словам, санкции привели к экономическим потерям.
"Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России", — подчеркнул Кривокапич.
Ранее в интервью РИА Новости он сообщил, что закрытие границ Черногории на месяцы из-за COVID-19 для граждан России, Сербии и Боснии и Герцеговины, которые всегда составляли большинство отдыхающих в стране, было непродуманным шагом властей.
Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции также указал, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".
Выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным, за оппозицию впервые за 30 с лишним лет проголосовало больше избирателей, чем за правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" Алекс Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".