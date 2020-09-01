Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576554696.html
В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
Драка между сторонниками оппозиции и правящей Демократической партии социалистов (ДПС) произошла в столице Черногории, обе стороны отмечали победу на выборах,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T01:24
2020-09-01T03:36
парламентские выборы в черногории
черногория
подгорица (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/139758/54/1397585461_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7f0368d6638253fc4ed0e0cc4c14e8b0.jpg
<strong>ПОДГОРИЦА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Драка между сторонниками оппозиции и правящей Демократической партии социалистов (ДПС) произошла в столице <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>, обе стороны отмечали победу на выборах, сообщает портал издания <a href="https://www.vijesti.me/" target="_blank">Vijesti</a>.Парламентские выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" - Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".Вечером в понедельник на улицах <a href="http://ria.ru/location_Podgorica/" target="_blank" data-auto="true">Подгорицы</a> появились сигналящие машины с высовывающимися из окон пассажирами и историческими флагами Черногории, похожими на сербский и российский триколоры. "Нет больше Мило (Джукановича), нет ДПС!"- выкрикивали празднующие сторонники оппозиции. Полиция не вмешивалась."Несколько человек получили травмы в драке в центре города между сторонниками ДПС и оппозиционных коалиций, в ход пошли камни. Инцидент остановила полиция, которая разделила группы конфликтующих. Кордон полиции остается на месте, полицейские также освобождают объекты поблизости "Штрафта", перед которым произошла драка", - сообщило издание со ссылкой на правоохранительные органы.По данным портала, в кафе сторонники правящей партии отмечали "победу" на выборах и зажгли файеры перед ним. Когда мимо проходила группа сторонников оппозиции, началась потасовка. Число пострадавших и характер травм не уточняется. На месте работает скорая помощь.Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции Кривокапич призвал сторонников уйти с улиц праздновать по домам."Из-за подтвержденных сведений о том, что значительное число нанятых провокаторов пытается вызвать инциденты как в Подгорице, так и в других городах Черногории, призываю граждан разойтись по домам и праздновать там. Мы не смеем дать повод уходящему режиму опровергнуть результаты выборов и народную волю", - написал лидер оппозиции в Facebook.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576543390.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/chernogoriya-1576530225.html
черногория
подгорица (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/139758/54/1397585461_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_922fecaaefe5c220dd87077bd5eee125.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парламентские выборы в черногории, черногория, подгорица (город), в мире

В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции

01:24 01.09.2020 (обновлено: 03:36 01.09.2020)
4691
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодгорица
Подгорица
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Подгорица. Архивное фото
ПОДГОРИЦА, 1 сен – РИА Новости. Драка между сторонниками оппозиции и правящей Демократической партии социалистов (ДПС) произошла в столице Черногории, обе стороны отмечали победу на выборах, сообщает портал издания Vijesti.
Парламентские выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" - Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".
Вечером в понедельник на улицах Подгорицы появились сигналящие машины с высовывающимися из окон пассажирами и историческими флагами Черногории, похожими на сербский и российский триколоры. "Нет больше Мило (Джукановича), нет ДПС!"- выкрикивали празднующие сторонники оппозиции. Полиция не вмешивалась.
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
Вчера, 17:57
Въехавшего в оппозиционеров в Черногории водителя сильно избили очевидцы
"Несколько человек получили травмы в драке в центре города между сторонниками ДПС и оппозиционных коалиций, в ход пошли камни. Инцидент остановила полиция, которая разделила группы конфликтующих. Кордон полиции остается на месте, полицейские также освобождают объекты поблизости "Штрафта", перед которым произошла драка", - сообщило издание со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным портала, в кафе сторонники правящей партии отмечали "победу" на выборах и зажгли файеры перед ним. Когда мимо проходила группа сторонников оппозиции, началась потасовка. Число пострадавших и характер травм не уточняется. На месте работает скорая помощь.
Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции Кривокапич призвал сторонников уйти с улиц праздновать по домам.
"Из-за подтвержденных сведений о том, что значительное число нанятых провокаторов пытается вызвать инциденты как в Подгорице, так и в других городах Черногории, призываю граждан разойтись по домам и праздновать там. Мы не смеем дать повод уходящему режиму опровергнуть результаты выборов и народную волю", - написал лидер оппозиции в Facebook.
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Вчера, 14:25
"Политическое землетрясение". Сербский депутат о выборах в Черногории
3033210
Обсудить 0
Парламентские выборы в ЧерногорииЧерногорияПодгорица (город)В мире
Рекомендуем
Свидетель Андрей Гаев у здания Пресненского суда Москвы
Потерпевшие хотят наказать "опознавших" Ефремова не за рулем свидетелей
Лидер оппозиционной коалиции За будущее Черногории Здравко Кривокапич
Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой
Российские рубли
Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина
Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
Ялта
ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими
В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
Военнослужащие США
Россия считает крайне опасными действия США на учениях в Эстонии
Самолет Су-27
Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
Сотрудница за работой в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы
В России упростили процедуру банкротства
Теплая погода
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет бабье лето
Российский флаг
Названы особенности патриотического воспитания в России
Виктор Бабарико
Белорусская оппозиция объявила о создании партии "Вместе"
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Памятник Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве
Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
Борис Корчевников
Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Россиянин выплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета
11:30В Белоруссии вынесли приговор по делу о взрывах на салюте в Минске
11:28Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
11:26"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью
11:19Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии
11:19Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы
11:17Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве
11:13В Турции арестовали "эмира" ИГ*
11:09Ученые оценили плюсы и минусы различных диет
11:07Лавров раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2"
11:07"Это неэтично". Лавров призвал Запад не вмешиваться в дела Белоруссии
11:07В России началась вакцинация против гриппа
11:03Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия
11:00Малышева назвала критиков режима самоизоляции дебилами
11:00БелАЗ опроверг сообщения об остановке производства
10:58Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП
10:54Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии
10:47Лукашенко призвал белорусов направить энергию в созидательное русло
10:45В ГД назвали отказ от русского в украинских школах языковой инквизицией
10:40Лавров назвал основные риски в современном мире
Лента новостейМолния