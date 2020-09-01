https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576554696.html

В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции

Драка между сторонниками оппозиции и правящей Демократической партии социалистов (ДПС) произошла в столице Черногории, обе стороны отмечали победу на выборах,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T01:24

2020-09-01T01:24

2020-09-01T03:36

парламентские выборы в черногории

черногория

подгорица (город)

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Драка между сторонниками оппозиции и правящей Демократической партии социалистов (ДПС) произошла в столице <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>, обе стороны отмечали победу на выборах, сообщает портал издания <a href="https://www.vijesti.me/" target="_blank">Vijesti</a>.Парламентские выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" - Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".Вечером в понедельник на улицах <a href="http://ria.ru/location_Podgorica/" target="_blank" data-auto="true">Подгорицы</a> появились сигналящие машины с высовывающимися из окон пассажирами и историческими флагами Черногории, похожими на сербский и российский триколоры. "Нет больше Мило (Джукановича), нет ДПС!"- выкрикивали празднующие сторонники оппозиции. Полиция не вмешивалась."Несколько человек получили травмы в драке в центре города между сторонниками ДПС и оппозиционных коалиций, в ход пошли камни. Инцидент остановила полиция, которая разделила группы конфликтующих. Кордон полиции остается на месте, полицейские также освобождают объекты поблизости "Штрафта", перед которым произошла драка", - сообщило издание со ссылкой на правоохранительные органы.По данным портала, в кафе сторонники правящей партии отмечали "победу" на выборах и зажгли файеры перед ним. Когда мимо проходила группа сторонников оппозиции, началась потасовка. Число пострадавших и характер травм не уточняется. На месте работает скорая помощь.Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции Кривокапич призвал сторонников уйти с улиц праздновать по домам."Из-за подтвержденных сведений о том, что значительное число нанятых провокаторов пытается вызвать инциденты как в Подгорице, так и в других городах Черногории, призываю граждан разойтись по домам и праздновать там. Мы не смеем дать повод уходящему режиму опровергнуть результаты выборов и народную волю", - написал лидер оппозиции в Facebook.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576543390.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/chernogoriya-1576530225.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в черногории, черногория, подгорица (город), в мире