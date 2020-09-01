https://ria.ru/20200901/chelyabinsk-1576582072.html
Открылась самая большая в Челябинской области школа
Самая большая школа – на 2,2 тысячи мест - открылась в Челябинской области 1 сентября 2020 года, она оснащена множеством лабораторий, пятью спортивными залами,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:04
2020-09-01T15:04
2020-09-01T15:04
наталья котова
алексей текслер
челябинск
челябинская область
образование - общество
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Самая большая школа – на 2,2 тысячи мест - открылась в <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast" target="_blank">Челябинской области</a> 1 сентября 2020 года, она оснащена множеством лабораторий, пятью спортивными залами, двумя информационно-библиотечными центрами, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.Губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler" target="_blank">Алексей Текслер</a> и глава Челябинска <a href="https://ria.ru/person_natalya-kotova" target="_blank">Наталья Котова</a> во вторник осмотрели новый образовательный центр в Челябинске.Он уточнил, что власти уже начали строительство еще шести школ – в Челябинске, Миассе, Копейске, Верхнеуральске, в селе Кунашак и деревне Сарафаново (Чебаркульский район). "В настоящий момент мы активно смотрим на продолжение планов... Необходимо вкладываться в современное образование", - сказал он. По данным губернатора, в этом году в школы региона пойдут 420 тысяч ребят, из них почти 48 тысяч первоклассников.По данным пресс-службы, открывшаяся в микрорайоне Парковый школа - самая крупная школа в Челябинской области: учебный год тут начнут 2,2 тысячи детей. Особенностью образовательного центра, по словам его директора Евгения Марченко, является множество предметных лабораторий, два информационно-библиотечных центра, две форум-зоны, пять спортивных залов, хорошая система безопасности: камеры наблюдения и бесконтактная термометрия. Строительство школы началось в 2018 году, оснащение по последнему слову техники получил каждый кабинет, также в школе будет развиваться дополнительное образование от спортивных секций до творческих кружков, пояснил он.Как уточняет пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона, строительство школы началось в 2018 году по программе "Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях". Стоимость проекта – 1,5 миллиарда рублей с учетом оборудования, в школе будет развиваться дополнительное образование - от спортивных секций до творческих кружков, добавляет пресс-служба.Также, по данным минстроя, в школе есть несколько спортивных залов, в том числе тренажерный, хореографический и гимнастический, на улице организовано спортивное ядро с площадками для воркаута, а в самой школе будут функционировать кружки и секции, которые также будут доступны для всех жителей.
https://ria.ru/20200806/1575450125.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья котова, алексей текслер, челябинск, челябинская область, образование - общество, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости.
Самая большая школа – на 2,2 тысячи мест - открылась в Челябинской области
1 сентября 2020 года, она оснащена множеством лабораторий, пятью спортивными залами, двумя информационно-библиотечными центрами, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
Губернатор региона Алексей Текслер
и глава Челябинска Наталья Котова
во вторник осмотрели новый образовательный центр в Челябинске.
"Это уникальное учреждение, это не просто школа, а, действительно, образовательный центр. Здесь соединены и образовательные направления, но также активно будет развиваться дополнительное образование и спортивное направление. По сути, это будет школа полного дня… Это современный подход к образовательному процессу. Сегодня это один из лучших примеров. Я хотел бы, чтобы в регионе становилось больше таких школ – не по размеру, а по качеству, мы обязательно будем это делать", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
Он уточнил, что власти уже начали строительство еще шести школ – в Челябинске, Миассе, Копейске, Верхнеуральске, в селе Кунашак и деревне Сарафаново (Чебаркульский район). "В настоящий момент мы активно смотрим на продолжение планов... Необходимо вкладываться в современное образование", - сказал он. По данным губернатора, в этом году в школы региона пойдут 420 тысяч ребят, из них почти 48 тысяч первоклассников.
По данным пресс-службы, открывшаяся в микрорайоне Парковый школа - самая крупная школа в Челябинской области: учебный год тут начнут 2,2 тысячи детей. Особенностью образовательного центра, по словам его директора Евгения Марченко, является множество предметных лабораторий, два информационно-библиотечных центра, две форум-зоны, пять спортивных залов, хорошая система безопасности: камеры наблюдения и бесконтактная термометрия. Строительство школы началось в 2018 году, оснащение по последнему слову техники получил каждый кабинет, также в школе будет развиваться дополнительное образование от спортивных секций до творческих кружков, пояснил он.
Как уточняет пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона, строительство школы началось в 2018 году по программе "Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях". Стоимость проекта – 1,5 миллиарда рублей с учетом оборудования, в школе будет развиваться дополнительное образование - от спортивных секций до творческих кружков, добавляет пресс-служба.
Также, по данным минстроя, в школе есть несколько спортивных залов, в том числе тренажерный, хореографический и гимнастический, на улице организовано спортивное ядро с площадками для воркаута, а в самой школе будут функционировать кружки и секции, которые также будут доступны для всех жителей.