https://ria.ru/20200901/cage-1576540933.html

Николас Кейдж озвучит дракона, который любит выпить

Николас Кейдж выступит продюсером экранизации книги Йона Колфера "Highfire" ("Высокий огонь") и озвучит ее главного героя — дракона, сообщает Deadline. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T04:18

2020-09-01T04:18

2020-09-01T04:18

культура

кино и сериалы

новости культуры

николас кейдж

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Николас Кейдж выступит продюсером экранизации книги Йона Колфера "Highfire" ("Высокий огонь") и озвучит ее главного героя — дракона, <a href="https://deadline.com/2020/08/nicolas-cage-to-voice-title-character-ep-fantasy-thriller-series-highfire-based-on-book-in-works-at-amazon-1203025240/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Книга Йона Колфера (автора "Артемиса Фаула") в жанре мистического реализма вышла в январе текущего года. Ее действие разворачивается в мире, которым когда-то правили драконы, подчинявшиеся Лорду Высокого Огня. Но эти времена миновали, теперь его зовут Верн, он живет в болоте в Луизиане, где прячется среди аллигаторов, пьет водку и смотрит телевизор. Случайно он знакомится с подростком Сквибом, который спасается от местной банды. Они становятся друзьями и вместе начинают бороться за выживание. Сценарист и второй исполнительный продюсер — Дэви Холмс ("Закон и порядок", "Бесстыжие"). Дата выхода ленты пока не сообщается.

https://ria.ru/20200824/komediya-1576105050.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, николас кейдж