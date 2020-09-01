https://ria.ru/20200901/cage-1576540933.html
Николас Кейдж озвучит дракона, который любит выпить
Николас Кейдж выступит продюсером экранизации книги Йона Колфера "Highfire" ("Высокий огонь") и озвучит ее главного героя — дракона, сообщает Deadline. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T04:18
2020-09-01T04:18
2020-09-01T04:18
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николас кейдж
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Николас Кейдж выступит продюсером экранизации книги Йона Колфера "Highfire" ("Высокий огонь") и озвучит ее главного героя — дракона, <a href="https://deadline.com/2020/08/nicolas-cage-to-voice-title-character-ep-fantasy-thriller-series-highfire-based-on-book-in-works-at-amazon-1203025240/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Книга Йона Колфера (автора "Артемиса Фаула") в жанре мистического реализма вышла в январе текущего года. Ее действие разворачивается в мире, которым когда-то правили драконы, подчинявшиеся Лорду Высокого Огня. Но эти времена миновали, теперь его зовут Верн, он живет в болоте в Луизиане, где прячется среди аллигаторов, пьет водку и смотрит телевизор. Случайно он знакомится с подростком Сквибом, который спасается от местной банды. Они становятся друзьями и вместе начинают бороться за выживание. Сценарист и второй исполнительный продюсер — Дэви Холмс ("Закон и порядок", "Бесстыжие"). Дата выхода ленты пока не сообщается.
https://ria.ru/20200824/komediya-1576105050.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, николас кейдж