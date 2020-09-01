https://ria.ru/20200901/buryatiya-1576567541.html
В Бурятии мужчина отрубил пальцы ребенку из-за сломанного телефона
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Бурятии, отрубившего в алкогольном опьянении пальцы пятилетней племяннице, повредившей его мобильный телефон, РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:03
2020-09-01T12:03
2020-09-02T00:02
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 1 сен — РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело против жителя <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija/" target="_blank">Бурятии</a>, отрубившего в алкогольном опьянении пальцы пятилетней племяннице, повредившей его мобильный телефон, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК России</a>.По его данным, инцидент произошел в понедельник во время покоса в одной из деревень республики.По данным следствия, утром девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос. Однако днем пошел дождь, и взрослые, расположившись в соседнем лесу, принялись выпивать алкоголь. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его и повредила."Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда она госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.По данным СК, врачи смогли пришить один палец ребенку.В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "з" части 2 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия").
https://ria.ru/20190116/1549435476.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия
КРАСНОЯРСК, 1 сен — РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Бурятии
, отрубившего в алкогольном опьянении пальцы пятилетней племяннице, повредившей его мобильный телефон, сообщает СК России
.
По его данным, инцидент произошел в понедельник во время покоса в одной из деревень республики.
По данным следствия, утром девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос. Однако днем пошел дождь, и взрослые, расположившись в соседнем лесу, принялись выпивать алкоголь. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его и повредила.
"Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда она госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
По данным СК, врачи смогли пришить один палец ребенку.
В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "з" части 2 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия").