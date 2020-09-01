https://ria.ru/20200901/buryatiya-1576567541.html

В Бурятии мужчина отрубил пальцы ребенку из-за сломанного телефона

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Бурятии, отрубившего в алкогольном опьянении пальцы пятилетней племяннице, повредившей его мобильный телефон, РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:03

2020-09-01T12:03

2020-09-02T00:02

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 1 сен — РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело против жителя <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija/" target="_blank">Бурятии</a>, отрубившего в алкогольном опьянении пальцы пятилетней племяннице, повредившей его мобильный телефон, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК России</a>.По его данным, инцидент произошел в понедельник во время покоса в одной из деревень республики.По данным следствия, утром девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос. Однако днем пошел дождь, и взрослые, расположившись в соседнем лесу, принялись выпивать алкоголь. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его и повредила."Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда она госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.По данным СК, врачи смогли пришить один палец ребенку.В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "з" части 2 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия").

https://ria.ru/20190116/1549435476.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия