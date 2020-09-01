https://ria.ru/20200901/bulling-1576555246.html
Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
Внезапное охлаждение интереса к гаджетам у ребенка должно вызывать настороженность родителей – вполне возможно, что он столкнулся с кибербуллингом (травлей в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:14
2020-09-01T03:14
2020-09-01T03:14
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Внезапное охлаждение интереса к гаджетам у ребенка должно вызывать настороженность родителей – вполне возможно, что он столкнулся с кибербуллингом (травлей в сети), рассказала РИА Новости исследователь вредоносных программ в Avast Романа Линкеова.По словам эксперта, существует множество различных видов кибербуллинга, однако дети могут не рассказать своим родителям, что стали жертвой интернет-травли или мишенью хулиганов.Эксперт отметила, что предотвратить или прекратить кибербуллинг можно несколькими способами. "Один из способов - удалить из друзей и заблокировать преследователя. Везде - в Facebook, Instagram или онлайн-игре - есть возможность заблокировать другого пользователя. Тогда хулиган не сможет отправлять вам сообщения, что-то писать в вашем профиле, отмечать вас в сообщениях или связываться с вами каким-либо образом", - советует она.Эксперт рекомендует также не делиться какой-либо информацией, фото, видео о ребенке, его месте жительства со всеми пользователями соцсетей. "Эти изображения могут быть использованы против вас или для поиска дополнительной информации о вас и вашем ребенке. Это особенно актуально в отношении откровенных фото или видео (которые никому не следует отправлять)", - пояснила она.Еще один способ - сообщать о хулиганах модераторам в соцсетях или платформах. "Во всех онлайн-платформах есть возможность сообщить о неприемлемом или уничижительном поведении. Модераторы могут удалить оскорбляющий контент и запретить грубым нарушителям использовать платформу", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20200514/1571384441.html
https://ria.ru/20200217/1564861732.html
3
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Внезапное охлаждение интереса к гаджетам у ребенка должно вызывать настороженность родителей – вполне возможно, что он столкнулся с кибербуллингом (травлей в сети), рассказала РИА Новости исследователь вредоносных программ в Avast Романа Линкеова.
По словам эксперта, существует множество различных видов кибербуллинга, однако дети могут не рассказать своим родителям, что стали жертвой интернет-травли или мишенью хулиганов.
"Если вы беспокоитесь, что с вашим ребенком или подростком может быть что-то не так, обратите внимание на некоторые признаки, нестандартное поведение. Ребенок внезапно перестал использовать свои гаджеты или наоборот, использует их гораздо чаще, чем обычно. Ребенок выглядит расстроенным, злым или подавленным после использования соцсетей или игр. Вы наблюдаете замкнутость, попытки избегать школы или общественных мероприятий. Ребенок избегает обсуждения своей социальной жизни. Вы отмечаете резкие перепады настроения в худшую сторону, проблемы в школе, депрессию", - сказала Линкеова.
Эксперт отметила, что предотвратить или прекратить кибербуллинг можно несколькими способами. "Один из способов - удалить из друзей и заблокировать преследователя. Везде - в Facebook, Instagram или онлайн-игре - есть возможность заблокировать другого пользователя. Тогда хулиган не сможет отправлять вам сообщения, что-то писать в вашем профиле, отмечать вас в сообщениях или связываться с вами каким-либо образом", - советует она.
"Закройте аккаунт ребенка в социальных сетях от посторонних. Если хулиган не сможет найти аккаунт вашего ребенка, ему будет труднее добраться до него. Лучше рекомендовать общаться в соцсетях только с теми людьми, которым доверяете вы и ваш ребенок. Плюс, детские аккаунты лучше скрывать даже с точки зрения конфиденциальности", - добавила Линкеова.
Эксперт рекомендует также не делиться какой-либо информацией, фото, видео о ребенке, его месте жительства со всеми пользователями соцсетей. "Эти изображения могут быть использованы против вас или для поиска дополнительной информации о вас и вашем ребенке. Это особенно актуально в отношении откровенных фото или видео (которые никому не следует отправлять)", - пояснила она.
Еще один способ - сообщать о хулиганах модераторам в соцсетях или платформах. "Во всех онлайн-платформах есть возможность сообщить о неприемлемом или уничижительном поведении. Модераторы могут удалить оскорбляющий контент и запретить грубым нарушителям использовать платформу", - заключила эксперт.