https://ria.ru/20200901/bulling-1576555246.html

Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом

Внезапное охлаждение интереса к гаджетам у ребенка должно вызывать настороженность родителей – вполне возможно, что он столкнулся с кибербуллингом (травлей в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T03:14

2020-09-01T03:14

2020-09-01T03:14

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Внезапное охлаждение интереса к гаджетам у ребенка должно вызывать настороженность родителей – вполне возможно, что он столкнулся с кибербуллингом (травлей в сети), рассказала РИА Новости исследователь вредоносных программ в Avast Романа Линкеова.По словам эксперта, существует множество различных видов кибербуллинга, однако дети могут не рассказать своим родителям, что стали жертвой интернет-травли или мишенью хулиганов.Эксперт отметила, что предотвратить или прекратить кибербуллинг можно несколькими способами. "Один из способов - удалить из друзей и заблокировать преследователя. Везде - в Facebook, Instagram или онлайн-игре - есть возможность заблокировать другого пользователя. Тогда хулиган не сможет отправлять вам сообщения, что-то писать в вашем профиле, отмечать вас в сообщениях или связываться с вами каким-либо образом", - советует она.Эксперт рекомендует также не делиться какой-либо информацией, фото, видео о ребенке, его месте жительства со всеми пользователями соцсетей. "Эти изображения могут быть использованы против вас или для поиска дополнительной информации о вас и вашем ребенке. Это особенно актуально в отношении откровенных фото или видео (которые никому не следует отправлять)", - пояснила она.Еще один способ - сообщать о хулиганах модераторам в соцсетях или платформах. "Во всех онлайн-платформах есть возможность сообщить о неприемлемом или уничижительном поведении. Модераторы могут удалить оскорбляющий контент и запретить грубым нарушителям использовать платформу", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20200514/1571384441.html

https://ria.ru/20200217/1564861732.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество