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Туризм
https://ria.ru/20200901/braziliya-1576528835.html
Власти Бразилии открывают для туристов ряд островов
Власти Бразилии готовы открыть для туристов тропические острова в штате Пернамбуку, сообщает CNN. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T00:00
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туризм
коронавирус covid-19
туризм
пернамбуку
новости - туризм
бразилия
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Власти Бразилии готовы открыть для туристов тропические острова в штате Пернамбуку, <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/fernando-de-noronha-brazil-reopens-covid-19/index.html" target="_blank">сообщает</a> CNN.Архипелаг Фернанду-де-Норонья, в который входит 21 вулканический остров, из-за пандемии коронавируса был закрыт для отдыхающих с середины марта. Гильерме Роча, губернатор штата, пояснил, что туристы, которые хотят посетить острова, могут подать заявку онлайн.При этом они должны предоставить доказательства о том, что у них нет COVID-19: либо справку с отрицательными результатами теста, либо документ, подтверждающий наличие антител в крови.
https://ria.ru/20200201/1563455252.html
пернамбуку
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коронавирус covid-19, туризм, пернамбуку, новости - туризм, бразилия

Власти Бразилии открывают для туристов ряд островов

00:00 01.09.2020 (обновлено: 00:42 01.09.2020)
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© Depositphotos / marconicoutoБразильский пляж Прайя до Санчо на острове Фернандо де Норонья
Бразильский пляж Прайя до Санчо на острове Фернандо де Норонья - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / marconicouto
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Власти Бразилии готовы открыть для туристов тропические острова в штате Пернамбуку, сообщает CNN.
Архипелаг Фернанду-де-Норонья, в который входит 21 вулканический остров, из-за пандемии коронавируса был закрыт для отдыхающих с середины марта.
Гильерме Роча, губернатор штата, пояснил, что туристы, которые хотят посетить острова, могут подать заявку онлайн.
При этом они должны предоставить доказательства о том, что у них нет COVID-19: либо справку с отрицательными результатами теста, либо документ, подтверждающий наличие антител в крови.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмПернамбукуНовости - ТуризмБразилия
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