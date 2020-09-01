https://ria.ru/20200901/braziliya-1576528835.html

Власти Бразилии открывают для туристов ряд островов

Власти Бразилии готовы открыть для туристов тропические острова в штате Пернамбуку, сообщает CNN. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T00:00

2020-09-01T00:00

2020-09-01T00:42

туризм

коронавирус covid-19

туризм

пернамбуку

новости - туризм

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153529/56/1535295689_0:193:3888:2380_1400x0_80_0_0_03765f6374b8b46d65c3e84bf4a9e3b2.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Власти Бразилии готовы открыть для туристов тропические острова в штате Пернамбуку, <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/fernando-de-noronha-brazil-reopens-covid-19/index.html" target="_blank">сообщает</a> CNN.Архипелаг Фернанду-де-Норонья, в который входит 21 вулканический остров, из-за пандемии коронавируса был закрыт для отдыхающих с середины марта. Гильерме Роча, губернатор штата, пояснил, что туристы, которые хотят посетить острова, могут подать заявку онлайн.При этом они должны предоставить доказательства о том, что у них нет COVID-19: либо справку с отрицательными результатами теста, либо документ, подтверждающий наличие антител в крови.

https://ria.ru/20200201/1563455252.html

пернамбуку

бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, пернамбуку, новости - туризм, бразилия