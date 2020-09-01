https://ria.ru/20200901/boseman-1576528878.html

Студия Marvel посвятила ролик памяти Чэдвика Боузмана

Компания Marvel выпустила видео в память о Чедвике Боузмане, наиболее известному по роли супергероя Черная пантера. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T02:49

2020-09-01T02:49

2020-09-01T02:49

культура

кино и сериалы

новости культуры

крис эванс

скарлетт йоханссон

сша

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Компания Marvel выпустила видео в память о Чедвике Боузмане, наиболее известному по роли супергероя Черная пантера. В четырехминутном ролике помимо фрагментов его киноработ появляются глава Marvel Кевин Файги, Крис Эванс (Капитан Америка), Скарлетт Йоханссон (Черная вдова), Роберт Дауни – младший (Железный человек), Летиша Райт (Шури). Они делятся своими впечатлениями о Боузмане как о человеке и как об актере, подчеркивая его "талант", "внутреннее благородство" и "профессионализм". В конце сам Боузман рассуждает о значении "Черной пантеры": "Если фильм хорошо сделан, он дает людям надежду. А это значит очень много". Финальный кадр видео гласит: "Ты всегда будешь нашим королем". Боузман скончался 28 августа от рака, с которым боролся несколько лет.

https://ria.ru/20200830/bouzman-1576493210.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, крис эванс, скарлетт йоханссон, сша