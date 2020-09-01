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https://ria.ru/20200901/bfu-1576541791.html
Сила мысли: ученые предложили новый способ общения пережившим инсульт
Пациенты, потерявшие возможность двигаться и общаться в результате перенесенного инсульта, смогут пользоваться компьютером, набирать сообщения и управлять... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T09:00
2020-09-01T09:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
балтийский федеральный университет
мгу имени м. в. ломоносова
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<strong>МОСКВА, 1 сент — РИА Новости.</strong>Пациенты, потерявшие возможность двигаться и общаться в результате перенесенного инсульта, смогут пользоваться компьютером, набирать сообщения и управлять бытовыми приборами. Такого результата достигли ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова совместно с Балтийским федеральным университетом им. Канта и клиницистами Центра патологии речи и нейрореабилитации в ходе совместного исследования технологии "Нейрочат", разработанной в сотрудничестве с компанией "Нейротренд". Результаты опубликованы в научном издании <a href="https://www.sciencejournals.ru/view-article/?j=jourvnd&amp;y=2020&amp;v=70&amp;n=4&amp;a=JourVND2004003Ganin" target="_blank">"Журнал высшей нервной деятельности"</a>.Новейшая технология интерфейсов "мозг-компьютер" основана на расшифровке намерений человека по электрической активности его мозга, которая регистрируется с кожной поверхности головы специально разработанным для этого удобным портативным беспроводным устройством. Специалисты отметили, что, в отличие от большинства современных исследований и разработок в области коммуникационных нейроинтерфейсов, в новой технологии "Нейрочат" впервые приняли участие постинсультные пациенты.По его словам, с помощью созданной технологии пациенты одними мысленными усилиями могут научиться активировать иконки на экране компьютера, специально подготовленные для набора текстов, запускать команды для бытовых устройств.Результаты исследования показали, что в ходе многодневной работы в "Нейрочате" 18 из 19 пациентов не только освоили набор текста, фокусируя внимание на экранных символах, но и постепенно улучшили точность и скорость ввода команд, а также увеличили количество вводимых за сессию букв, сообщили ученые."На повестке дня создание на основе комплекса "Нейрочат" нейроинтерфейсной технологии уже не замещения, а восстановления естественной речи на основе активации пластических механизмов мозга", – рассказал профессор Каплан.В дальнейшем авторы исследования планируют изучить опыт взаимодействия пациентов с коммуникационными нейроинтерфейсами и выявить наиболее перспективные подходы, к реабилитации пациентов с нарушениями речи.
https://ria.ru/20190423/1552970407.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, балтийский федеральный университет, мгу имени м. в. ломоносова

Сила мысли: ученые предложили новый способ общения пережившим инсульт

09:00 01.09.2020
860
© Depositphotos / Andrew OstrovskyСила мысли
Сила мысли
© Depositphotos / Andrew Ostrovsky
МОСКВА, 1 сент — РИА Новости.Пациенты, потерявшие возможность двигаться и общаться в результате перенесенного инсульта, смогут пользоваться компьютером, набирать сообщения и управлять бытовыми приборами. Такого результата достигли ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова совместно с Балтийским федеральным университетом им. Канта и клиницистами Центра патологии речи и нейрореабилитации в ходе совместного исследования технологии "Нейрочат", разработанной в сотрудничестве с компанией "Нейротренд". Результаты опубликованы в научном издании "Журнал высшей нервной деятельности".
Новейшая технология интерфейсов "мозг-компьютер" основана на расшифровке намерений человека по электрической активности его мозга, которая регистрируется с кожной поверхности головы специально разработанным для этого удобным портативным беспроводным устройством.
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Специалисты отметили, что, в отличие от большинства современных исследований и разработок в области коммуникационных нейроинтерфейсов, в новой технологии "Нейрочат" впервые приняли участие постинсультные пациенты.
"Обеспеченные "Нейрочатом" пациенты, а таких сейчас около 500 человек, могут уже сегодня без голоса и движений набирать тексты, вести дневник, получать и отправлять почту, активировать звонки на нужные номера и управлять бытовыми устройствами", – рассказал руководитель работы профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.
По его словам, с помощью созданной технологии пациенты одними мысленными усилиями могут научиться активировать иконки на экране компьютера, специально подготовленные для набора текстов, запускать команды для бытовых устройств.
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Результаты исследования показали, что в ходе многодневной работы в "Нейрочате" 18 из 19 пациентов не только освоили набор текста, фокусируя внимание на экранных символах, но и постепенно улучшили точность и скорость ввода команд, а также увеличили количество вводимых за сессию букв, сообщили ученые.
"На повестке дня создание на основе комплекса "Нейрочат" нейроинтерфейсной технологии уже не замещения, а восстановления естественной речи на основе активации пластических механизмов мозга", – рассказал профессор Каплан.
В дальнейшем авторы исследования планируют изучить опыт взаимодействия пациентов с коммуникационными нейроинтерфейсами и выявить наиболее перспективные подходы, к реабилитации пациентов с нарушениями речи.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаБалтийский федеральный университетМГУ имени М. В. Ломоносова
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