https://ria.ru/20200901/bfu-1576541791.html

Сила мысли: ученые предложили новый способ общения пережившим инсульт

Пациенты, потерявшие возможность двигаться и общаться в результате перенесенного инсульта, смогут пользоваться компьютером, набирать сообщения и управлять... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T09:00

2020-09-01T09:00

2020-09-01T09:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

балтийский федеральный университет

мгу имени м. в. ломоносова

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<strong>МОСКВА, 1 сент — РИА Новости.</strong>Пациенты, потерявшие возможность двигаться и общаться в результате перенесенного инсульта, смогут пользоваться компьютером, набирать сообщения и управлять бытовыми приборами. Такого результата достигли ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова совместно с Балтийским федеральным университетом им. Канта и клиницистами Центра патологии речи и нейрореабилитации в ходе совместного исследования технологии "Нейрочат", разработанной в сотрудничестве с компанией "Нейротренд". Результаты опубликованы в научном издании <a href="https://www.sciencejournals.ru/view-article/?j=jourvnd&y=2020&v=70&n=4&a=JourVND2004003Ganin" target="_blank">"Журнал высшей нервной деятельности"</a>.Новейшая технология интерфейсов "мозг-компьютер" основана на расшифровке намерений человека по электрической активности его мозга, которая регистрируется с кожной поверхности головы специально разработанным для этого удобным портативным беспроводным устройством. Специалисты отметили, что, в отличие от большинства современных исследований и разработок в области коммуникационных нейроинтерфейсов, в новой технологии "Нейрочат" впервые приняли участие постинсультные пациенты.По его словам, с помощью созданной технологии пациенты одними мысленными усилиями могут научиться активировать иконки на экране компьютера, специально подготовленные для набора текстов, запускать команды для бытовых устройств.Результаты исследования показали, что в ходе многодневной работы в "Нейрочате" 18 из 19 пациентов не только освоили набор текста, фокусируя внимание на экранных символах, но и постепенно улучшили точность и скорость ввода команд, а также увеличили количество вводимых за сессию букв, сообщили ученые."На повестке дня создание на основе комплекса "Нейрочат" нейроинтерфейсной технологии уже не замещения, а восстановления естественной речи на основе активации пластических механизмов мозга", – рассказал профессор Каплан.В дальнейшем авторы исследования планируют изучить опыт взаимодействия пациентов с коммуникационными нейроинтерфейсами и выявить наиболее перспективные подходы, к реабилитации пациентов с нарушениями речи.

https://ria.ru/20190423/1552970407.html

https://na.ria.ru/20181116/1532890158.html

https://ria.ru/20191217/1562455306.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, балтийский федеральный университет, мгу имени м. в. ломоносова