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Армия взяла под контроль центр Бейрута после столкновений с протестующими
Прибывшие на место беспорядков в центре Бейрута подразделения армии вытеснили демонстрантов с центральных площадей и улиц, прилегающих к парламенту, передает... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:09
2020-09-01T20:09
взрыв в бейруте
мишель аун
саад харири
эммануэль макрон
франция
германия
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Прибывшие на место беспорядков в центре Бейрута подразделения армии вытеснили демонстрантов с центральных площадей и улиц, прилегающих к парламенту, передает корреспондент РИА Новости.Демонстрация у здания парламента в ливанской столице практически сразу переросла в беспорядки. Участники акции начали забрасывать стражей порядка камнями и петардами, также предпринимались попытки перейти за защитные заграждения перед парламентом.Демонстранты ломали светофоры и камеры наблюдения, установленные на офисных зданиях.Полиция в ответ применила слезоточивый газ. После прибытия армейского подкрепления и спецтехники столкновения переместились на главную площадь <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> - площадь Павших, - где демонстранты подожгли первый этаж издания "Ан-Нахар".На данный момент столкновения и беспорядки прекратились. Все центральные площади и ведущие к ним улицы контролируются армией.Параллельно массовым демонстрациям в Бейруте проходит официальный визит президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a>.Участники беспорядков выкрикивают антиправительственные лозунги, требуют реформ и отстранения от власти конфессиональных лидеров.В понедельник президент <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Aun/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Аун</a> уполномочил посла республики в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Мустафу Адиба сформировать новое правительство.После взрыва в порту Бейрута 4 августа в отставку подало правительство Хассана Дияба, сформированное в конце января 2020 года. Правительство Дияба было сформировано через три месяца после того, как на фоне массовых антиправительственных демонстраций ушел с поста главы кабинета министров <a href="http://ria.ru/person_Saad_KHariri/" target="_blank" data-auto="true">Саад Харири</a>. Правительство Дияба было призвано вывести Ливан из экономического и финансового кризиса, однако внешнее и внутреннее политическое давление, а также пандемия коронавируса не позволили кабмину добиться доверия населения и провести необходимые стране реформы.
https://ria.ru/20200825/khimikaty-1576265593.html
https://ria.ru/20200830/livan-1576500565.html
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Кадры столкновений демонстрантов с полицией в Бейруте
Новые кадры с места столкновений в центре ливанской столицы
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взрыв в бейруте, мишель аун, саад харири, эммануэль макрон, франция, германия, бейрут, ливан, в мире

Армия взяла под контроль центр Бейрута после столкновений с протестующими

20:09 01.09.2020
485
БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости. Прибывшие на место беспорядков в центре Бейрута подразделения армии вытеснили демонстрантов с центральных площадей и улиц, прилегающих к парламенту, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация у здания парламента в ливанской столице практически сразу переросла в беспорядки. Участники акции начали забрасывать стражей порядка камнями и петардами, также предпринимались попытки перейти за защитные заграждения перед парламентом.
Демонстранты ломали светофоры и камеры наблюдения, установленные на офисных зданиях.
Полиция в ответ применила слезоточивый газ. После прибытия армейского подкрепления и спецтехники столкновения переместились на главную площадь Бейрута - площадь Павших, - где демонстранты подожгли первый этаж издания "Ан-Нахар".
На данный момент столкновения и беспорядки прекратились. Все центральные площади и ведущие к ним улицы контролируются армией.
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Параллельно массовым демонстрациям в Бейруте проходит официальный визит президента Франции Эммануэля Макрона.
Участники беспорядков выкрикивают антиправительственные лозунги, требуют реформ и отстранения от власти конфессиональных лидеров.
В понедельник президент Ливана Мишель Аун уполномочил посла республики в Германии Мустафу Адиба сформировать новое правительство.
После взрыва в порту Бейрута 4 августа в отставку подало правительство Хассана Дияба, сформированное в конце января 2020 года. Правительство Дияба было сформировано через три месяца после того, как на фоне массовых антиправительственных демонстраций ушел с поста главы кабинета министров Саад Харири. Правительство Дияба было призвано вывести Ливан из экономического и финансового кризиса, однако внешнее и внутреннее политическое давление, а также пандемия коронавируса не позволили кабмину добиться доверия населения и провести необходимые стране реформы.
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Взрыв в БейрутеМишель АунСаад ХаририЭммануэль МакронФранцияГерманияБейрутЛиванВ мире
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