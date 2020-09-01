https://ria.ru/20200901/beyrut-1576601083.html

Армия взяла под контроль центр Бейрута после столкновений с протестующими

Прибывшие на место беспорядков в центре Бейрута подразделения армии вытеснили демонстрантов с центральных площадей и улиц, прилегающих к парламенту, передает... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T20:09

2020-09-01T20:09

2020-09-01T20:09

взрыв в бейруте

мишель аун

саад харири

эммануэль макрон

франция

германия

бейрут

ливан

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Прибывшие на место беспорядков в центре Бейрута подразделения армии вытеснили демонстрантов с центральных площадей и улиц, прилегающих к парламенту, передает корреспондент РИА Новости.Демонстрация у здания парламента в ливанской столице практически сразу переросла в беспорядки. Участники акции начали забрасывать стражей порядка камнями и петардами, также предпринимались попытки перейти за защитные заграждения перед парламентом.Демонстранты ломали светофоры и камеры наблюдения, установленные на офисных зданиях.Полиция в ответ применила слезоточивый газ. После прибытия армейского подкрепления и спецтехники столкновения переместились на главную площадь <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> - площадь Павших, - где демонстранты подожгли первый этаж издания "Ан-Нахар".На данный момент столкновения и беспорядки прекратились. Все центральные площади и ведущие к ним улицы контролируются армией.Параллельно массовым демонстрациям в Бейруте проходит официальный визит президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a>.Участники беспорядков выкрикивают антиправительственные лозунги, требуют реформ и отстранения от власти конфессиональных лидеров.В понедельник президент <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Aun/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Аун</a> уполномочил посла республики в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Мустафу Адиба сформировать новое правительство.После взрыва в порту Бейрута 4 августа в отставку подало правительство Хассана Дияба, сформированное в конце января 2020 года. Правительство Дияба было сформировано через три месяца после того, как на фоне массовых антиправительственных демонстраций ушел с поста главы кабинета министров <a href="http://ria.ru/person_Saad_KHariri/" target="_blank" data-auto="true">Саад Харири</a>. Правительство Дияба было призвано вывести Ливан из экономического и финансового кризиса, однако внешнее и внутреннее политическое давление, а также пандемия коронавируса не позволили кабмину добиться доверия населения и провести необходимые стране реформы.

https://ria.ru/20200825/khimikaty-1576265593.html

https://ria.ru/20200830/livan-1576500565.html

франция

германия

бейрут

ливан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры столкновений демонстрантов с полицией в Бейруте Новые кадры с места столкновений в центре ливанской столицы 2020-09-01T20:09 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в бейруте, мишель аун, саад харири, эммануэль макрон, франция, германия, бейрут, ливан, в мире