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В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция в центре Бейрута применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания парламента, сообщил РИА Новости участник акции. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:18
2020-09-01T19:42
мишель аун
саад харири
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Полиция в центре <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания парламента, сообщил РИА Новости участник акции.По словам участника митинга, действиям стражей порядка предшествовали провокации отдельных групп молодых людей, которые бросали в сторону полиции камни и пытались преодолеть заграждения на пути к парламенту.На данный момент к парламенту стекаются сотни людей с флагами и в касках.Стражи порядка на данный момент ограничиваются слезоточивым газом без применения силы.Также подразделения армии Ливана и специальная техника прибыли в центр Бейрута на помощь полиции для разгона демонстрантов.Стражам порядка удалось вытеснить митингующих на площадь Павших, взяв под контроль прилегающие к парламенту улицы.Участники демонстрации выступают против коррупции и неэффективных действий властей, ставших, по их мнению, причиной сильного финансово-экономического кризиса в <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливане</a>, который спровоцировал рост цен на рынке и безработицы.В понедельник президент Ливана <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Aun/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Аун</a> уполномочил посла республики в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Мустафу Адиба сформировать новое правительство.После взрыва в порту Бейрута 4 августа в отставку подало правительство Хассана Дияба сформированное в конце января 2020 года. Правительство Дияба было сформировано через три месяца после того, как на фоне массовых антиправительственных демонстраций ушел с поста главы кабинета министров <a href="http://ria.ru/person_Saad_KHariri/" target="_blank" data-auto="true">Саад Харири</a>. Правительство Дияба было призвано вывести Ливан из экономического и финансового кризиса, однако внешнее и внутреннее политическое давление, а также пандемия коронавируса не позволили кабмину добиться доверия населения и провести необходимые стране реформы.
https://ria.ru/20200818/1575925813.html
https://ria.ru/20200817/1575910041.html
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Новости
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Слезоточивый газ против демонстрантов: видео из Бейрута
Полиция в центре Бейрута применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания парламента
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мишель аун, саад харири, бейрут, ливан, в мире

В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

18:18 01.09.2020 (обновлено: 19:42 01.09.2020)
285
БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости. Полиция в центре Бейрута применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания парламента, сообщил РИА Новости участник акции.
По словам участника митинга, действиям стражей порядка предшествовали провокации отдельных групп молодых людей, которые бросали в сторону полиции камни и пытались преодолеть заграждения на пути к парламенту.
На данный момент к парламенту стекаются сотни людей с флагами и в касках.
Стражи порядка на данный момент ограничиваются слезоточивым газом без применения силы.
Президент Ливана Мишель Аун - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 11:16
Президент Ливана исключил международное расследование взрыва в Бейруте
Также подразделения армии Ливана и специальная техника прибыли в центр Бейрута на помощь полиции для разгона демонстрантов.
Стражам порядка удалось вытеснить митингующих на площадь Павших, взяв под контроль прилегающие к парламенту улицы.
Участники демонстрации выступают против коррупции и неэффективных действий властей, ставших, по их мнению, причиной сильного финансово-экономического кризиса в Ливане, который спровоцировал рост цен на рынке и безработицы.
В понедельник президент Ливана Мишель Аун уполномочил посла республики в Германии Мустафу Адиба сформировать новое правительство.
После взрыва в порту Бейрута 4 августа в отставку подало правительство Хассана Дияба сформированное в конце января 2020 года. Правительство Дияба было сформировано через три месяца после того, как на фоне массовых антиправительственных демонстраций ушел с поста главы кабинета министров Саад Харири. Правительство Дияба было призвано вывести Ливан из экономического и финансового кризиса, однако внешнее и внутреннее политическое давление, а также пандемия коронавируса не позволили кабмину добиться доверия населения и провести необходимые стране реформы.
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 19:35
Власти Ливана продлили чрезвычайное положение в Бейруте
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