В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
18:18 01.09.2020 (обновлено: 19:42 01.09.2020)
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БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости. Полиция в центре Бейрута применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания парламента, сообщил РИА Новости участник акции.
По словам участника митинга, действиям стражей порядка предшествовали провокации отдельных групп молодых людей, которые бросали в сторону полиции камни и пытались преодолеть заграждения на пути к парламенту.
На данный момент к парламенту стекаются сотни людей с флагами и в касках.
Стражи порядка на данный момент ограничиваются слезоточивым газом без применения силы.
Также подразделения армии Ливана и специальная техника прибыли в центр Бейрута на помощь полиции для разгона демонстрантов.
Стражам порядка удалось вытеснить митингующих на площадь Павших, взяв под контроль прилегающие к парламенту улицы.
Участники демонстрации выступают против коррупции и неэффективных действий властей, ставших, по их мнению, причиной сильного финансово-экономического кризиса в Ливане, который спровоцировал рост цен на рынке и безработицы.
В понедельник президент Ливана Мишель Аун уполномочил посла республики в Германии Мустафу Адиба сформировать новое правительство.
После взрыва в порту Бейрута 4 августа в отставку подало правительство Хассана Дияба сформированное в конце января 2020 года. Правительство Дияба было сформировано через три месяца после того, как на фоне массовых антиправительственных демонстраций ушел с поста главы кабинета министров Саад Харири. Правительство Дияба было призвано вывести Ливан из экономического и финансового кризиса, однако внешнее и внутреннее политическое давление, а также пандемия коронавируса не позволили кабмину добиться доверия населения и провести необходимые стране реформы.
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