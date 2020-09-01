https://ria.ru/20200901/besporyadki-1576554518.html

В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками

Власти США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками, заявил на пресс-конференции президент Дональд Трамп. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T01:08

2020-09-01T01:08

2020-09-01T01:22

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками, заявил на пресс-конференции президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.По его словам, центр создадут минюст и министерство внутренней безопасности для борьбы с "гражданскими беспорядками левых"."У нас нет никакой терпимости к насилию и ноль терпимости к анархии", - сказал Трамп.Он также обвинил кандидата демократов Джо Байдена в том, что тот "морально поддерживал" беспорядки и вандализм."Стратегия Байдена - это сдаться левой толпе... и дать им все рычаги контроля над властями США", - сказал Трамп. Он сравнил это с "фашизмом"."Мы должны остановить эту левую идеологию, которая, похоже, пронизывает нашу страну", - сказал Трамп. По его утверждению, демократы занимаются "промыванием мозгов" молодежи, внушая ей, что США — это страна, полная ненависти и расизма."Мы в Америке никогда не сдадимся на власть толпы, потому что если властвует толпа, то демократия мертва", - сказал Трамп.Трамп намерен во вторник посетить охваченный беспорядками город Кеноша в Висконсине, несмотря на призывы местных властей не делать этого. Беспорядки начались после того, как полицейские несколько раз выстрелили при задержании в спину афроамериканцу, в результате чего тот остался частично парализованным.

https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575065576.html

https://ria.ru/20200831/besporyadki-1576509813.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире