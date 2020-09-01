Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/beslan-1576601761.html
Журналисты Симоньян, Кирий и Степаненко рассказали о работе в Беслане
Журналисты Маргарита Симоньян, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко в эфире RT рассказали о трагедии в Беслане, которая произошла 16 лет назад. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:37
2020-09-01T21:09
роман бабаян
телеканал rt
теракт в беслане (2004)
маргарита симоньян
беслан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/102227/36/1022273676_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_7d96a6610a07baffa43b30b394f0f2d6.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Журналисты <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a>, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко в эфире <a href="https://russian.rt.com/russia/video/779028-voenkory-beslan-terakt-osetiya" target="_blank">RT</a> рассказали о трагедии в <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a>, которая произошла 16 лет назад.Телеканал RT запустил проект "Военкоры", где военные корреспонденты делятся опытом работы в горячих точках. Темой шестого по счету выпуска стал теракт в бесланской школе."Маргарита Симоньян, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко поделились воспоминаниями о том, как все было на самом деле", — говорится в сообщении на сайте канала. Также журналист <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a> в выпуске рассказал, как ему не разрешили работать в Беслане.Утром 1 сентября 2004 года отряд террористов из более чем 30 человек захватил бесланскую школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал свыше тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html
1
беслан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/102227/36/1022273676_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_327320c41d9ece5e5b0f244c4ada16d4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман бабаян, телеканал rt, теракт в беслане (2004), маргарита симоньян, беслан, общество

Журналисты Симоньян, Кирий и Степаненко рассказали о работе в Беслане

20:37 01.09.2020 (обновлено: 21:09 01.09.2020)
684
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТраурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагедии в Беслане
Траурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагедии в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Журналисты Маргарита Симоньян, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко в эфире RT рассказали о трагедии в Беслане, которая произошла 16 лет назад.
Телеканал RT запустил проект "Военкоры", где военные корреспонденты делятся опытом работы в горячих точках. Темой шестого по счету выпуска стал теракт в бесланской школе.
"Маргарита Симоньян, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко поделились воспоминаниями о том, как все было на самом деле", — говорится в сообщении на сайте канала. Также журналист Роман Бабаян в выпуске рассказал, как ему не разрешили работать в Беслане.
Утром 1 сентября 2004 года отряд террористов из более чем 30 человек захватил бесланскую школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал свыше тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
Траурные мероприятия 1-го сентября в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 03:37
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
10323214
Обсудить 1
Роман БабаянТелеканал RTТеракт в Беслане (2004)Маргарита СимоньянБесланОбщество
Рекомендуем
Евгений Деданин
"Это месть": кто убил бизнесмена из Бугульмы, зарезавшего грабителей
Участники студенческой акции протеста в Минске
МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Охлобыстин извинился за слова о "самом страшном" городе на юге России
Сотрудники украинской полиции во время марша националистов в День добровольца в Киеве
В Киеве задержали мужчину с гранатой у офиса президента Украины
Машина скорой помощи, в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Коронавирус
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения коронавирусом
Лось
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
Мужчина со смартфоном
Раскрыта связь между смартфонами и опухолью мозга
Актер Борис Клюев
Скончался народный артист России Борис Клюев
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Называвший русский язык "убогим" профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов не узнал себя на видео с места аварии
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого Доживем до понедельника
Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
23:26В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Лента новостейМолния