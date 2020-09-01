https://ria.ru/20200901/beslan-1576601761.html

Журналисты Симоньян, Кирий и Степаненко рассказали о работе в Беслане

Журналисты Маргарита Симоньян, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко в эфире RT рассказали о трагедии в Беслане, которая произошла 16 лет назад. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T20:37

2020-09-01T20:37

2020-09-01T21:09

роман бабаян

телеканал rt

теракт в беслане (2004)

маргарита симоньян

беслан

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Журналисты <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a>, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко в эфире <a href="https://russian.rt.com/russia/video/779028-voenkory-beslan-terakt-osetiya" target="_blank">RT</a> рассказали о трагедии в <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a>, которая произошла 16 лет назад.Телеканал RT запустил проект "Военкоры", где военные корреспонденты делятся опытом работы в горячих точках. Темой шестого по счету выпуска стал теракт в бесланской школе."Маргарита Симоньян, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко поделились воспоминаниями о том, как все было на самом деле", — говорится в сообщении на сайте канала. Также журналист <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a> в выпуске рассказал, как ему не разрешили работать в Беслане.Утром 1 сентября 2004 года отряд террористов из более чем 30 человек захватил бесланскую школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал свыше тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html

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беслан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бабаян, телеканал rt, теракт в беслане (2004), маргарита симоньян, беслан, общество