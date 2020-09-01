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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576590358.html
В Минске задержали около десяти участников акции у стадиона "Динамо"
Около 10 человек задержали рядом с минским стадионом "Динамо", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:48
2020-09-01T19:04
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК. 1 сен - РИА Новости. </strong>Около 10 человек задержали рядом с минским стадионом "Динамо", передает корреспондент РИА Новости.Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных, у кого-то получалось освободить задержанных студентов.Одна из женщин легла на патрульную машину, в которую посадили протестующего. Прессу бойцы ОМОН не трогали, кроме одного мужчины, которого отпустили после криков толпы о том, что он журналист.У стадиона "Динамо" на улице Кирова осталась небольшая толпа протестующих студентов, они собираются идти в метро и проверяют, кого задержали, в студенческих чатах и группах.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры задержания протестующих в Минске
Несанкционированные акции проходят в Минске с утра. В МВД Белоруссии РИА Новости заявляли, что задержания пока единичные.
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минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали около десяти участников акции у стадиона "Динамо"

16:48 01.09.2020 (обновлено: 19:04 01.09.2020)
452
МИНСК. 1 сен - РИА Новости. Около 10 человек задержали рядом с минским стадионом "Динамо", передает корреспондент РИА Новости.
Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных, у кого-то получалось освободить задержанных студентов.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
Одна из женщин легла на патрульную машину, в которую посадили протестующего. Прессу бойцы ОМОН не трогали, кроме одного мужчины, которого отпустили после криков толпы о том, что он журналист.
У стадиона "Динамо" на улице Кирова осталась небольшая толпа протестующих студентов, они собираются идти в метро и проверяют, кого задержали, в студенческих чатах и группах.
Протесты студентов в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

Участники студенческой акции протеста в Минске
1 из 15

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
2 из 15

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

Участники акции протеста в Минске блокировали милицейский автомобиль
3 из 15

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

Участники студенческой акции протеста в Минске
4 из 15

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

Участницы студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
5 из 15

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

Участники студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
6 из 15

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Там начались задержания.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
7 из 15

Там начались задержания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

Сотрудники правоохранительных органов и участница акции протеста в Минске
8 из 15

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

Участники студенческой акции протеста в Минске
9 из 15

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

Участники студенческой акции протеста в Минске
10 из 15

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

Участники студенческой акции протеста в Минске
11 из 15

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
12 из 15

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
13 из 15

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

Сотрудники правоохранительных органов и участница акции протеста в Минске
14 из 15

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

Участники студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
15 из 15

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 15

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 15

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 15

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Там начались задержания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 15

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 15

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 15

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 15

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 15

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
15 из 15

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
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