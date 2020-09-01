https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576590358.html

В Минске задержали около десяти участников акции у стадиона "Динамо"

Около 10 человек задержали рядом с минским стадионом "Динамо", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:48

2020-09-01T16:48

2020-09-01T19:04

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК. 1 сен - РИА Новости. </strong>Около 10 человек задержали рядом с минским стадионом "Динамо", передает корреспондент РИА Новости.Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных, у кого-то получалось освободить задержанных студентов.Одна из женщин легла на патрульную машину, в которую посадили протестующего. Прессу бойцы ОМОН не трогали, кроме одного мужчины, которого отпустили после криков толпы о том, что он журналист.У стадиона "Динамо" на улице Кирова осталась небольшая толпа протестующих студентов, они собираются идти в метро и проверяют, кого задержали, в студенческих чатах и группах.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания протестующих в Минске Несанкционированные акции проходят в Минске с утра. В МВД Белоруссии РИА Новости заявляли, что задержания пока единичные. 2020-09-01T16:48 true PT0M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире