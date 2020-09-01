https://ria.ru/20200901/belaz-1576563220.html

БелАЗ опроверг сообщения об остановке производства

Информация об остановке производства на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) в белорусском Жодино не соответствует действительности, предприятие работает в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:00

2020-09-01T11:00

2020-09-01T11:00

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

беларуськалий

белорусский автомобильный завод

александр лукашенко

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Информация об остановке производства на <a href="http://ria.ru/organization_BelAZ/" target="_blank" data-auto="true">Белорусском автомобильном заводе</a> (БелАЗ) в белорусском Жодино не соответствует действительности, предприятие работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе БелАЗ.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что БелАЗ не работает."Нет, (информация) не соответствует действительности. Наше предприятие работает в обычном режиме, все находятся на своих рабочих местах, занимаются работой каждый", - сообщили в пресс-службе завода.Ранее в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА Новости заявили, что промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>е, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200901/kolesnikova-1576559392.html

https://ria.ru/20200831/protesty-1576544657.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, беларуськалий, белорусский автомобильный завод, александр лукашенко, в мире