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Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции Башкирской содовой компании по иску Генпрокуратуры. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:19
2020-09-01T11:19
башкирская содовая компания
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> по иску <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>.Ведомство считает, что госдолю в предприятиях компании намеренно снизили. Башкирия вступила в дело как третье лицо и требует вернуть акции в собственность республики, а также возместить ущерб, который глава региона <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> оценил в 34 миллиарда рублейБашкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Горе, как заявлял глава Башкирии, дадут статус особо охраняемой территории.На прошлой неделе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. Президент раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регион, а выводят на зарубежные счета, и поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в компании. БСК — одно из крупнейших российских предприятий химической отрасли, лидер по выпуску кальцинированной и пищевой соды. Продукцию поставляют в 50 стран мира.
https://ria.ru/20200819/1576008434.html
https://ria.ru/20200826/kushtau-1576348644.html
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башкирская содовая компания

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

11:19 01.09.2020
28
© Depositphotos / Eugene_RБашкирская содовая компания
Башкирская содовая компания
© Depositphotos / Eugene_R
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции Башкирской содовой компании по иску Генпрокуратуры.
Ведомство считает, что госдолю в предприятиях компании намеренно снизили. Башкирия вступила в дело как третье лицо и требует вернуть акции в собственность республики, а также возместить ущерб, который глава региона Радий Хабиров оценил в 34 миллиарда рублей
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Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Горе, как заявлял глава Башкирии, дадут статус особо охраняемой территории.
На прошлой неделе Владимир Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. Президент раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регион, а выводят на зарубежные счета, и поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в компании.
БСК — одно из крупнейших российских предприятий химической отрасли, лидер по выпуску кальцинированной и пищевой соды. Продукцию поставляют в 50 стран мира.
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