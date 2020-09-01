https://ria.ru/20200901/bashkiriya-1576564333.html

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции Башкирской содовой компании по иску Генпрокуратуры. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:19

2020-09-01T11:19

2020-09-01T11:19

башкирская содовая компания

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> по иску <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>.Ведомство считает, что госдолю в предприятиях компании намеренно снизили. Башкирия вступила в дело как третье лицо и требует вернуть акции в собственность республики, а также возместить ущерб, который глава региона <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> оценил в 34 миллиарда рублейБашкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Горе, как заявлял глава Башкирии, дадут статус особо охраняемой территории.На прошлой неделе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. Президент раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регион, а выводят на зарубежные счета, и поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в компании. БСК — одно из крупнейших российских предприятий химической отрасли, лидер по выпуску кальцинированной и пищевой соды. Продукцию поставляют в 50 стран мира.

https://ria.ru/20200819/1576008434.html

https://ria.ru/20200826/kushtau-1576348644.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания