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"Правда. Ничего, кроме правды". Москвичей удивил странный рекламный щит
Обсуждаемый баннер на Арбате в Москве со слоганом: "Правда. Ничего, кроме правды" оказался рекламой сыра, сообщил РИА Новости руководитель направления продаж... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:09
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москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Обсуждаемый баннер на Арбате в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> со слоганом: "Правда. Ничего, кроме правды" оказался рекламой сыра, сообщил РИА Новости руководитель направления продаж наружной рекламы в рекламном агентстве LBL Павел Игольников.Ранее в СМИ и социальных сетях появилась фото баннера со слоганом: "Правда. Ничего, кроме правды". Ссылка <a href="https://xn--80aafi6cg.xn--80aswg/" target="_blank">правда.сайт</a>, указанная на баннере, ведет на интернет-страницу, на которой запущен обратный отсчет времени.
москва
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
москва, общество

"Правда. Ничего, кроме правды". Москвичей удивил странный рекламный щит

16:09 01.09.2020 (обновлено: 16:19 01.09.2020)
3043
© РИА Новости / Владимир АстапковичНовый Арбат
Новый Арбат - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Новый Арбат
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обсуждаемый баннер на Арбате в Москве со слоганом: "Правда. Ничего, кроме правды" оказался рекламой сыра, сообщил РИА Новости руководитель направления продаж наружной рекламы в рекламном агентстве LBL Павел Игольников.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась фото баннера со слоганом: "Правда. Ничего, кроме правды". Ссылка правда.сайт, указанная на баннере, ведет на интернет-страницу, на которой запущен обратный отсчет времени.
"Третьего сентября эта реклама сменится уже рекламой того продукта, до которого идет отсчет. Это новый продукт, сыр. Сегодня и завтра еще идет обратный отсчет, а третьего числа будет продемонстрирован сам продукт", - сообщил Игольников.
82321226
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МоскваОбщество
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