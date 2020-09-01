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"Правда. Ничего, кроме правды". Москвичей удивил странный рекламный щит

Обсуждаемый баннер на Арбате в Москве со слоганом: "Правда. Ничего, кроме правды" оказался рекламой сыра, сообщил РИА Новости руководитель направления продаж... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:09

2020-09-01T16:09

2020-09-01T16:19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Обсуждаемый баннер на Арбате в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> со слоганом: "Правда. Ничего, кроме правды" оказался рекламой сыра, сообщил РИА Новости руководитель направления продаж наружной рекламы в рекламном агентстве LBL Павел Игольников.Ранее в СМИ и социальных сетях появилась фото баннера со слоганом: "Правда. Ничего, кроме правды". Ссылка <a href="https://xn--80aafi6cg.xn--80aswg/" target="_blank">правда.сайт</a>, указанная на баннере, ведет на интернет-страницу, на которой запущен обратный отсчет времени.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество