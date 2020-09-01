https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576555097.html

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T02:48

2020-09-01T02:48

2020-09-01T04:07

россия

мфц (многофункциональный центр)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149869/21/1498692122_0:298:3281:2143_1400x0_80_0_0_5cc2b204f4dfab16386cb8bbb97bfe95.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. </strong>С 1 сентября в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке.Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего. Этим правом можно воспользоваться, если размер обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции. При этом для этого в отношении должника должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием у него имущества, на которое может быть обращено взыскание.Заявление подается бесплатно в многофункциональные центры (<a href="https://ria.ru/keyword_MFC_mnogofunkcionalnyjj_centr/" target="_blank">МФЦ</a>), при подаче гражданин обязан представить список всех известных ему кредиторов и суммы задолженности. Далее МФЦ в течение одного рабочего дня проверяет сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также сведения о наличии иных исполнительных производств в отношении гражданина.В период всей процедуры гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать иные обеспечительные сделки. Если все условия для внесудебного банкротства были выполнены, информацию о возбуждении процедуры многофункциональный центр в течение трех рабочих дней внесет в единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Внесудебное банкротство будет длиться 6 месяцев, в данный период вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, указанных в заявлении должника, а также об уплате обязательных платежей. Кроме того, прекращается начисление неустоек и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.По завершению процедуры гражданина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в заявлении о признании его банкротом, а задолженность перед названными им кредиторами признается безнадежной.Поможет социально незащищенным гражданамНовый упрощенный порядок банкротства поможет социально незащищенным гражданам с небольшим долгом освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни, рассказал РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов."В Москве - мегаполисе с многомиллионным населением, в разной степени пострадавшем от экономических последствий пандемии коронавируса, вступающий в силу с 1 сентября закон о возможности внесудебного признания банкротом очень важен... Новый закон, устанавливающий понятную и безопасную процедуру, реализуемую через МФЦ, направлен на поддержку добросовестных граждан, которые в силу объективных причин не в состоянии выплатить накопившиеся долги. Новый упрощенный порядок банкротства поможет социально незащищенным гражданам с небольшим долгом освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни", - Пуртов.Министр пояснил, что новым законом предусмотрена простая процедура банкротства физических лиц, которая призвана помочь наименее обеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни.Пуртов отметил, что такая процедура для социально незащищенных граждан - это шанс "перезапустить свою жизнь, а для государства – возможность вернуть их в экономику".Мнение юристаЗакон о внесудебном банкротстве поможет обедневшим гражданам, но создаст дополнительные трудности банкам, считает управляющий партнер юридической компании United Partners Андрей Андреев."Многие боятся банкротства, но это стандартная процедура, которая многим в реальности облегчает жизнь. В 2019 году банкротами через суд признано 68 980 граждан в совокупности с ИП, что на 57% больше показателя 2018 года. В 2020 году цифра только увеличится. Только за шесть месяцев финансово несостоятельными признано около 43 тысяч россиян", - сказал РИА Новости Андреев.По его мнению, банкротство может стать решением проблемы большого числа россиян, на период самоизоляции оказавшихся без доходов."Для обедневших россиян, безусловно, - выход. Для кредитных организаций – проблема, вернуть свои деньги им будет сложно. Закон дает право кредиторам самостоятельно осуществлять поиск активов должника. Ранее по всем делам такие запросы мог делать только финансовый управляющий, сейчас же банкам придется брать эту функцию на себя", - отметил Андреев.По его словам, это повлечет допрасходы и найм нового персонала, ответственного за данные задачи.

https://ria.ru/20200827/kollektory-1576365868.html

https://ria.ru/20200803/1575315139.html

https://realty.ria.ru/20200814/1575766651.html

https://ria.ru/20200825/kollektory-1576288793.html

ostan.maksim Никто , ничего не простит, все надо будет вернуть. Очередные сказки Луноликого для своих холопов. 63

Александр Егоров Интересно получается.....Банки сами будут искать имущество должника, а физ. лица? Должник у друзей(родственников)на занимал денег, давал расписки. И вот объявил себя Банкротом!!! Люди остались без денег (средств к существованию), теперь должны жить на оставшиеся средства, а с банкрота как с гуся вода. Если взял кредит и загнулся, долг переходит на наследников, а теперь = успел обанкротиться в отношении себя и идите вы все в эротическое путешествие...... 57

15

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мфц (многофункциональный центр), экономика