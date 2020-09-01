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https://ria.ru/20200901/banki-1576568200.html
Россиянам дали советы по безопасному использованию онлайн-банков
Роскачество сообщило о резком росте фишинговых атак на клиентов российских банков и поделилось правилами безопасного использования таких программ, говорится в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:12
2020-09-01T13:10
россия
интернет
технологии
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> сообщило о резком росте фишинговых атак на клиентов российских банков и поделилось правилами безопасного использования таких программ, говорится в <a href="https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/onlayn-banki-kotorye-khotyat-ukrast-vashi-dannye-i-dengi-so-scheta/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> организации."С весны 2020 года происходит резкий рост фишинговых атак, которые нацелены на клиентов российских банков. За один только июль было обнаружено более 300 фальшивых страниц, якобы принадлежащих кредитным организациям", - говорится в сообщении. Такие сайты с высокой точностью имитируют страницы входа в личный кабинет клиента банка, но после ввода логина и пароля ему доставляется троян, ворующий персональные и платежные данные."Соблюдайте базовые правила безопасности при использовании мобильного банка: не заходите в личный кабинет с общественного Wi-Fi; никому не сообщайте пароли для входа в онлайн-банк; убедитесь, что адресная строка начинается с префикса <strong>https://</strong>, никогда не вводите пароли якобы для отмены операции, которые вам прислали", - предупреждают эксперты. Например, для входа в Сбербанк Онлайн, который, наряду с ВТБ, подделывают чаще всего, нужен только логин, личный пароль или одноразовый код из СМС, подчеркивает Роскачество."Не переходите по ссылкам в почте и мессенджерах от незнакомых отправителей, не открывайте прикрепленные файлы. Предложение очень выгодной акции должно вас не заинтриговать, а насторожить. Убедитесь, что антивирусное программное обеспечение всегда включено и обновлено до последней версии, поскольку это обеспечит дополнительный уровень защиты. Никогда и никому не сообщайте свои платежные данные", - отмечается в сообщении.Роскачество рекомендует использовать для входа в мобильный банк приложение на смартфоне; в случае входа с персонального компьютера или ноутбука необходима регулярная проверка этих устройств антивирусной программой.Адрес онлайн-банка в браузере надо вводить вручную; при переходе на него по ссылке должно насторожить название доменной зоны, оканчивающееся на ".cf", "".icu", или официальный домен, содержащий в имени "якобы служебные приставки вроде "online", "cabinet", "vhod" и "login". Роскачество отмечает, что признаки мошенничества можно увидеть и невооруженным глазом - это, например, небрежное оформление сайта или неработающие ссылки.
https://ria.ru/20200811/1575647804.html
https://ria.ru/20200831/karta-1576504794.html
https://ria.ru/20200707/1573985671.html
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, интернет, технологии

Россиянам дали советы по безопасному использованию онлайн-банков

12:12 01.09.2020 (обновлено: 13:10 01.09.2020)
4199
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон в руках
Смартфон в руках - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Смартфон в руках. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Роскачество сообщило о резком росте фишинговых атак на клиентов российских банков и поделилось правилами безопасного использования таких программ, говорится в сообщении организации.
"С весны 2020 года происходит резкий рост фишинговых атак, которые нацелены на клиентов российских банков. За один только июль было обнаружено более 300 фальшивых страниц, якобы принадлежащих кредитным организациям", - говорится в сообщении. Такие сайты с высокой точностью имитируют страницы входа в личный кабинет клиента банка, но после ввода логина и пароля ему доставляется троян, ворующий персональные и платежные данные.
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"Соблюдайте базовые правила безопасности при использовании мобильного банка: не заходите в личный кабинет с общественного Wi-Fi; никому не сообщайте пароли для входа в онлайн-банк; убедитесь, что адресная строка начинается с префикса https://, никогда не вводите пароли якобы для отмены операции, которые вам прислали", - предупреждают эксперты. Например, для входа в Сбербанк Онлайн, который, наряду с ВТБ, подделывают чаще всего, нужен только логин, личный пароль или одноразовый код из СМС, подчеркивает Роскачество.
"Не переходите по ссылкам в почте и мессенджерах от незнакомых отправителей, не открывайте прикрепленные файлы. Предложение очень выгодной акции должно вас не заинтриговать, а насторожить. Убедитесь, что антивирусное программное обеспечение всегда включено и обновлено до последней версии, поскольку это обеспечит дополнительный уровень защиты. Никогда и никому не сообщайте свои платежные данные", - отмечается в сообщении.
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Адрес онлайн-банка в браузере надо вводить вручную; при переходе на него по ссылке должно насторожить название доменной зоны, оканчивающееся на ".cf", "".icu", или официальный домен, содержащий в имени "якобы служебные приставки вроде "online", "cabinet", "vhod" и "login". Роскачество отмечает, что признаки мошенничества можно увидеть и невооруженным глазом - это, например, небрежное оформление сайта или неработающие ссылки.
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