https://ria.ru/20200901/banki-1576568200.html

Россиянам дали советы по безопасному использованию онлайн-банков

Роскачество сообщило о резком росте фишинговых атак на клиентов российских банков и поделилось правилами безопасного использования таких программ, говорится в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:12

2020-09-01T12:12

2020-09-01T13:10

россия

интернет

технологии

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> сообщило о резком росте фишинговых атак на клиентов российских банков и поделилось правилами безопасного использования таких программ, говорится в <a href="https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/onlayn-banki-kotorye-khotyat-ukrast-vashi-dannye-i-dengi-so-scheta/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> организации."С весны 2020 года происходит резкий рост фишинговых атак, которые нацелены на клиентов российских банков. За один только июль было обнаружено более 300 фальшивых страниц, якобы принадлежащих кредитным организациям", - говорится в сообщении. Такие сайты с высокой точностью имитируют страницы входа в личный кабинет клиента банка, но после ввода логина и пароля ему доставляется троян, ворующий персональные и платежные данные."Соблюдайте базовые правила безопасности при использовании мобильного банка: не заходите в личный кабинет с общественного Wi-Fi; никому не сообщайте пароли для входа в онлайн-банк; убедитесь, что адресная строка начинается с префикса <strong>https://</strong>, никогда не вводите пароли якобы для отмены операции, которые вам прислали", - предупреждают эксперты. Например, для входа в Сбербанк Онлайн, который, наряду с ВТБ, подделывают чаще всего, нужен только логин, личный пароль или одноразовый код из СМС, подчеркивает Роскачество."Не переходите по ссылкам в почте и мессенджерах от незнакомых отправителей, не открывайте прикрепленные файлы. Предложение очень выгодной акции должно вас не заинтриговать, а насторожить. Убедитесь, что антивирусное программное обеспечение всегда включено и обновлено до последней версии, поскольку это обеспечит дополнительный уровень защиты. Никогда и никому не сообщайте свои платежные данные", - отмечается в сообщении.Роскачество рекомендует использовать для входа в мобильный банк приложение на смартфоне; в случае входа с персонального компьютера или ноутбука необходима регулярная проверка этих устройств антивирусной программой.Адрес онлайн-банка в браузере надо вводить вручную; при переходе на него по ссылке должно насторожить название доменной зоны, оканчивающееся на ".cf", "".icu", или официальный домен, содержащий в имени "якобы служебные приставки вроде "online", "cabinet", "vhod" и "login". Роскачество отмечает, что признаки мошенничества можно увидеть и невооруженным глазом - это, например, небрежное оформление сайта или неработающие ссылки.

https://ria.ru/20200811/1575647804.html

https://ria.ru/20200831/karta-1576504794.html

https://ria.ru/20200707/1573985671.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, интернет, технологии