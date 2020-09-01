https://ria.ru/20200901/bank-1576567498.html
МСП Банк поддержал создание в Новокузнецке предприятия по переработке шин
МСП Банк профинансировал создание в Новокузнецке нового предприятия по переработке крупногабаритных шин, сообщает пресс-служба Банка. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:03
2020-09-01T12:03
2020-09-01T12:13
корпорация мсп
новокузнецк
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости</strong>. МСП Банк профинансировал создание в Новокузнецке нового предприятия по переработке крупногабаритных шин, сообщает пресс-служба Банка.<a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a> открыл компании "Интех Эко", резиденту ТОСЭР "Новокузнецкий индустриальный парк", кредит на сумму 48,7 миллиона рублей. Финансирование предоставляется на 5 лет в рамках Программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ. Обеспечение по кредиту включает гарантию Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы кредита.Отмечается, что полученные средства компания направит на приобретение производственного оборудования, погрузочной техники и транспорта. В итоге, годовая проектная мощность нового производства должна составить 5 тысяч тонн переработки крупногабаритных шин.Как ожидается, проект окажет положительный эффект на экологическую обстановку в регионе и внесет существенный вклад в решение проблемы утилизации шин крупногабаритной техники.По данным пресс-службы, в проекте компании "Интех Эко" по утилизации шин будет применена инновационная технология пиролизного разложения резины, которая позволяет выпускать несколько видов материалов для вторичного использования в различных сферах экономики.Так, технология пиролизного разложения резины позволит компании ежегодно выпускать до 2,3 тысячи тонн пиролизного топлива, 1,2 тысячи тонн технического углерода, 1 тысячи тонн металлокорда. В дальнейшем пиролизная жидкость может использоваться в котельных установках в качестве топлива. Порошковый технический углерод применяется в качестве добавки к твердому топливу, используется как самостоятельное твердое топливо, а также используется для производства сорбента (заменителя активированного угля), резинотехнических изделий, элементов питания, красителей и многих других продуктов. Отходы металлического корда пригодны для дальнейшей металлургической переработки и производства различного вида изделий.
https://ria.ru/20200831/bank-1576532970.html
новокузнецк
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, новокузнецк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МСП Банк профинансировал создание в Новокузнецке нового предприятия по переработке крупногабаритных шин, сообщает пресс-служба Банка.
МСП Банк
открыл компании "Интех Эко", резиденту ТОСЭР "Новокузнецкий индустриальный парк", кредит на сумму 48,7 миллиона рублей. Финансирование предоставляется на 5 лет в рамках Программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ. Обеспечение по кредиту включает гарантию Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы кредита.
Отмечается, что полученные средства компания направит на приобретение производственного оборудования, погрузочной техники и транспорта. В итоге, годовая проектная мощность нового производства должна составить 5 тысяч тонн переработки крупногабаритных шин.
Как ожидается, проект окажет положительный эффект на экологическую обстановку в регионе и внесет существенный вклад в решение проблемы утилизации шин крупногабаритной техники.
По данным пресс-службы, в проекте компании "Интех Эко" по утилизации шин будет применена инновационная технология пиролизного разложения резины, которая позволяет выпускать несколько видов материалов для вторичного использования в различных сферах экономики.
Так, технология пиролизного разложения резины позволит компании ежегодно выпускать до 2,3 тысячи тонн пиролизного топлива, 1,2 тысячи тонн технического углерода, 1 тысячи тонн металлокорда. В дальнейшем пиролизная жидкость может использоваться в котельных установках в качестве топлива. Порошковый технический углерод применяется в качестве добавки к твердому топливу, используется как самостоятельное твердое топливо, а также используется для производства сорбента (заменителя активированного угля), резинотехнических изделий, элементов питания, красителей и многих других продуктов. Отходы металлического корда пригодны для дальнейшей металлургической переработки и производства различного вида изделий.