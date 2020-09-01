https://ria.ru/20200901/bank-1576567498.html

МСП Банк поддержал создание в Новокузнецке предприятия по переработке шин

МСП Банк профинансировал создание в Новокузнецке нового предприятия по переработке крупногабаритных шин, сообщает пресс-служба Банка. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:03

2020-09-01T12:03

2020-09-01T12:13

корпорация мсп

новокузнецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544284_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_e3c071811b957561671b354d5bee7494.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости</strong>. МСП Банк профинансировал создание в Новокузнецке нового предприятия по переработке крупногабаритных шин, сообщает пресс-служба Банка.<a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a> открыл компании "Интех Эко", резиденту ТОСЭР "Новокузнецкий индустриальный парк", кредит на сумму 48,7 миллиона рублей. Финансирование предоставляется на 5 лет в рамках Программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ. Обеспечение по кредиту включает гарантию Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы кредита.Отмечается, что полученные средства компания направит на приобретение производственного оборудования, погрузочной техники и транспорта. В итоге, годовая проектная мощность нового производства должна составить 5 тысяч тонн переработки крупногабаритных шин.Как ожидается, проект окажет положительный эффект на экологическую обстановку в регионе и внесет существенный вклад в решение проблемы утилизации шин крупногабаритной техники.По данным пресс-службы, в проекте компании "Интех Эко" по утилизации шин будет применена инновационная технология пиролизного разложения резины, которая позволяет выпускать несколько видов материалов для вторичного использования в различных сферах экономики.Так, технология пиролизного разложения резины позволит компании ежегодно выпускать до 2,3 тысячи тонн пиролизного топлива, 1,2 тысячи тонн технического углерода, 1 тысячи тонн металлокорда. В дальнейшем пиролизная жидкость может использоваться в котельных установках в качестве топлива. Порошковый технический углерод применяется в качестве добавки к твердому топливу, используется как самостоятельное твердое топливо, а также используется для производства сорбента (заменителя активированного угля), резинотехнических изделий, элементов питания, красителей и многих других продуктов. Отходы металлического корда пригодны для дальнейшей металлургической переработки и производства различного вида изделий.

https://ria.ru/20200831/bank-1576532970.html

новокузнецк

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, новокузнецк