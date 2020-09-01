https://ria.ru/20200901/avtodorogi-1576601479.html
Цыбульский: Поморье в этом году выполнит план дорожных работ
Власти Архангельской области планируют полностью выполнить план текущего года по ремонту и строительству автодорог, однако хотели бы до 2024 года увеличить в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:20
2020-09-01T20:20
2020-09-01T20:20
архангельская область
александр цыбульский
марат хуснуллин
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> планируют полностью выполнить план текущего года по ремонту и строительству автодорог, однако хотели бы до 2024 года увеличить в плане долю региональных дорог, соответствующих нормативам, сообщил врио губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> в ходе видео-совещания с вице-премьером РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Маратом Хуснуллиным</a>.Как отмечается в сообщении пресс-службы облправительства по итогам совещания, в этом году в Поморье на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено 3,5 миллиарда рублей."На сегодняшний день освоение средств составляет 1,8 миллиарда рублей, прогнозируется стопроцентное кассовое исполнение до конца текущего года. Все показатели также планируются к достижению в полном объеме. Запланирован ремонт 35 объектов, из них работы ведутся на 30 участках дорог, еще пять объектов уже сданы", - говорится в пресс-релизе.Однако региональным проектом до 2024 года предусмотрено увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативам, до 29,1%, что значительно ниже среднероссийского показателя – 50,1%. Глава региона в этой связи предложил предусмотреть для Архангельской области на период 2021–2024 годов дополнительное финансирование в размере 7,5 миллиардов рублей, что позволит области довести долю региональных дорог, соответствующих нормативам, до 35%.Глава региона также обратился с просьбой поддержать заявку Поморья на участие в новом федеральном проекте "Мосты и путепроводы". Речь идет о 62 мостах и шести путепроводах на местных и региональных дорогах, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии."Мы подали заявку в рамках этого нового инструмента финансирования – потребность в финансовых средствах на период до 2024 года составляет более шести миллиардов рублей. Это лишь малая часть тех мостов, которые нам надо отремонтировать", – пояснил Цыбульский.В свою очередь, вице-премьер предложил области детально проработать план ремонта и строительства дорожных объектов, отметив, что при появлении дополнительного финансирования в область будут направлены средства, сообщили в пресс-службе облправительства.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр цыбульский, марат хуснуллин
АРХАНГЕЛЬСК, 1 сен - РИА Новости.
Власти Архангельской области
планируют полностью выполнить план текущего года по ремонту и строительству автодорог, однако хотели бы до 2024 года увеличить в плане долю региональных дорог, соответствующих нормативам, сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский
в ходе видео-совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным
.
Как отмечается в сообщении пресс-службы облправительства по итогам совещания, в этом году в Поморье на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено 3,5 миллиарда рублей.
"На сегодняшний день освоение средств составляет 1,8 миллиарда рублей, прогнозируется стопроцентное кассовое исполнение до конца текущего года. Все показатели также планируются к достижению в полном объеме. Запланирован ремонт 35 объектов, из них работы ведутся на 30 участках дорог, еще пять объектов уже сданы", - говорится в пресс-релизе.
Однако региональным проектом до 2024 года предусмотрено увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативам, до 29,1%, что значительно ниже среднероссийского показателя – 50,1%. Глава региона в этой связи предложил предусмотреть для Архангельской области на период 2021–2024 годов дополнительное финансирование в размере 7,5 миллиардов рублей, что позволит области довести долю региональных дорог, соответствующих нормативам, до 35%.
"В действительности сегодня состояние дорог в области плачевное, это отмечается и жителями, и сам я в этом убеждался во время рабочих поездок. Показатель в 29%, которого мы достигнем, может быть и выше, и мы чувствуем для этого возможности, собственные силы и готовность, – привели в пресс-службе слова Цыбульского.
Глава региона также обратился с просьбой поддержать заявку Поморья на участие в новом федеральном проекте "Мосты и путепроводы". Речь идет о 62 мостах и шести путепроводах на местных и региональных дорогах, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии.
"Мы подали заявку в рамках этого нового инструмента финансирования – потребность в финансовых средствах на период до 2024 года составляет более шести миллиардов рублей. Это лишь малая часть тех мостов, которые нам надо отремонтировать", – пояснил Цыбульский.
В свою очередь, вице-премьер предложил области детально проработать план ремонта и строительства дорожных объектов, отметив, что при появлении дополнительного финансирования в область будут направлены средства, сообщили в пресс-службе облправительства.