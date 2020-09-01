Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200901/avtodorogi-1576601479.html
Цыбульский: Поморье в этом году выполнит план дорожных работ
Власти Архангельской области планируют полностью выполнить план текущего года по ремонту и строительству автодорог, однако хотели бы до 2024 года увеличить в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:20
2020-09-01T20:20
архангельская область
александр цыбульский
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_f9c34ae1eb2809e88a25d4f3f1411eed.jpg
<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> планируют полностью выполнить план текущего года по ремонту и строительству автодорог, однако хотели бы до 2024 года увеличить в плане долю региональных дорог, соответствующих нормативам, сообщил врио губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> в ходе видео-совещания с вице-премьером РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Маратом Хуснуллиным</a>.Как отмечается в сообщении пресс-службы облправительства по итогам совещания, в этом году в Поморье на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено 3,5 миллиарда рублей."На сегодняшний день освоение средств составляет 1,8 миллиарда рублей, прогнозируется стопроцентное кассовое исполнение до конца текущего года. Все показатели также планируются к достижению в полном объеме. Запланирован ремонт 35 объектов, из них работы ведутся на 30 участках дорог, еще пять объектов уже сданы", - говорится в пресс-релизе.Однако региональным проектом до 2024 года предусмотрено увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативам, до 29,1%, что значительно ниже среднероссийского показателя – 50,1%. Глава региона в этой связи предложил предусмотреть для Архангельской области на период 2021–2024 годов дополнительное финансирование в размере 7,5 миллиардов рублей, что позволит области довести долю региональных дорог, соответствующих нормативам, до 35%.Глава региона также обратился с просьбой поддержать заявку Поморья на участие в новом федеральном проекте "Мосты и путепроводы". Речь идет о 62 мостах и шести путепроводах на местных и региональных дорогах, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии."Мы подали заявку в рамках этого нового инструмента финансирования – потребность в финансовых средствах на период до 2024 года составляет более шести миллиардов рублей. Это лишь малая часть тех мостов, которые нам надо отремонтировать", – пояснил Цыбульский.В свою очередь, вице-премьер предложил области детально проработать план ремонта и строительства дорожных объектов, отметив, что при появлении дополнительного финансирования в область будут направлены средства, сообщили в пресс-службе облправительства.
https://ria.ru/20180607/1522282645.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1333:1000_1400x0_80_0_0_04a33119e0420b97e2ba075313534a1a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр цыбульский, марат хуснуллин

Цыбульский: Поморье в этом году выполнит план дорожных работ

20:20 01.09.2020
64
© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
АРХАНГЕЛЬСК, 1 сен - РИА Новости. Власти Архангельской области планируют полностью выполнить план текущего года по ремонту и строительству автодорог, однако хотели бы до 2024 года увеличить в плане долю региональных дорог, соответствующих нормативам, сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский в ходе видео-совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
Как отмечается в сообщении пресс-службы облправительства по итогам совещания, в этом году в Поморье на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено 3,5 миллиарда рублей.
"На сегодняшний день освоение средств составляет 1,8 миллиарда рублей, прогнозируется стопроцентное кассовое исполнение до конца текущего года. Все показатели также планируются к достижению в полном объеме. Запланирован ремонт 35 объектов, из них работы ведутся на 30 участках дорог, еще пять объектов уже сданы", - говорится в пресс-релизе.
Однако региональным проектом до 2024 года предусмотрено увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативам, до 29,1%, что значительно ниже среднероссийского показателя – 50,1%. Глава региона в этой связи предложил предусмотреть для Архангельской области на период 2021–2024 годов дополнительное финансирование в размере 7,5 миллиардов рублей, что позволит области довести долю региональных дорог, соответствующих нормативам, до 35%.
Города России. Архангельск. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.06.2018
7 июня 2018, 16:07Архангельская область
В Архангельской области на ремонт дорог выделят еще 100 млн рублей
"В действительности сегодня состояние дорог в области плачевное, это отмечается и жителями, и сам я в этом убеждался во время рабочих поездок. Показатель в 29%, которого мы достигнем, может быть и выше, и мы чувствуем для этого возможности, собственные силы и готовность, – привели в пресс-службе слова Цыбульского.
Глава региона также обратился с просьбой поддержать заявку Поморья на участие в новом федеральном проекте "Мосты и путепроводы". Речь идет о 62 мостах и шести путепроводах на местных и региональных дорогах, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии.
"Мы подали заявку в рамках этого нового инструмента финансирования – потребность в финансовых средствах на период до 2024 года составляет более шести миллиардов рублей. Это лишь малая часть тех мостов, которые нам надо отремонтировать", – пояснил Цыбульский.
В свою очередь, вице-премьер предложил области детально проработать план ремонта и строительства дорожных объектов, отметив, что при появлении дополнительного финансирования в область будут направлены средства, сообщили в пресс-службе облправительства.
000000
Обсудить 0
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийМарат Хуснуллин
Рекомендуем
Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
Вологодским педагогам заплатят за ЕГЭ в двойном размере
Старшеклассники на перемене
В архангельской гимназии вновь открылся "Роснефть-класс"
Работа за компьютером
На Тамбовщине открыт первый детский образовательный центр "IT-куб"
Военнослужащие войск Национальной гвардии РФ
День российской гвардии
Первоклассники во время праздничной торжественной линейки в московской школе №1520 в День знаний
Первоклашками в Тверской области стали почти 15 тыс ребят
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил школьнику - кадету Вячеславу Беликову - нагрудный знак Горячее сердце, спасшего утопающую женщину
Липецкого кадета наградили за спасение утопающей женщины
Поезд РЖД
Выбор в пользу безопасности: как строгие меры помогают спросу на поездки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Подмосковье полностью перешло на онлайн-собрания собственников квартир
Начало учебного года в школах России
В Тюменской области в День знаний открылись две новых школы
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
На Кубани предложили включить модернизацию курортов в нацпроект
Летний спортивный лагерь для детей с инвалидностью и без в Подмосковье
В подмосковных лагерях отдохнули более ста тысяч детей
День знаний в школе №11 в Краснодаре
Новую школу на 400 мест открыли в оренбургском селе Черный Отрог
Участники конкурса управленцев Лидеры России на горе Эльбрус
"Лидеры России" подняли на вершину Эльбруса знамя Победы
Платежные карты Мир
В Подмосковье до конца 2020 года платить за проезд картой "Мир" дешевле
Прививка
Более 35 тысяч жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
23:26В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Лента новостейМолния