https://ria.ru/20200901/avtodorogi-1576601479.html

Цыбульский: Поморье в этом году выполнит план дорожных работ

Власти Архангельской области планируют полностью выполнить план текущего года по ремонту и строительству автодорог, однако хотели бы до 2024 года увеличить в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T20:20

2020-09-01T20:20

2020-09-01T20:20

архангельская область

александр цыбульский

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_f9c34ae1eb2809e88a25d4f3f1411eed.jpg

<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> планируют полностью выполнить план текущего года по ремонту и строительству автодорог, однако хотели бы до 2024 года увеличить в плане долю региональных дорог, соответствующих нормативам, сообщил врио губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> в ходе видео-совещания с вице-премьером РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Маратом Хуснуллиным</a>.Как отмечается в сообщении пресс-службы облправительства по итогам совещания, в этом году в Поморье на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено 3,5 миллиарда рублей."На сегодняшний день освоение средств составляет 1,8 миллиарда рублей, прогнозируется стопроцентное кассовое исполнение до конца текущего года. Все показатели также планируются к достижению в полном объеме. Запланирован ремонт 35 объектов, из них работы ведутся на 30 участках дорог, еще пять объектов уже сданы", - говорится в пресс-релизе.Однако региональным проектом до 2024 года предусмотрено увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативам, до 29,1%, что значительно ниже среднероссийского показателя – 50,1%. Глава региона в этой связи предложил предусмотреть для Архангельской области на период 2021–2024 годов дополнительное финансирование в размере 7,5 миллиардов рублей, что позволит области довести долю региональных дорог, соответствующих нормативам, до 35%.Глава региона также обратился с просьбой поддержать заявку Поморья на участие в новом федеральном проекте "Мосты и путепроводы". Речь идет о 62 мостах и шести путепроводах на местных и региональных дорогах, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии."Мы подали заявку в рамках этого нового инструмента финансирования – потребность в финансовых средствах на период до 2024 года составляет более шести миллиардов рублей. Это лишь малая часть тех мостов, которые нам надо отремонтировать", – пояснил Цыбульский.В свою очередь, вице-премьер предложил области детально проработать план ремонта и строительства дорожных объектов, отметив, что при появлении дополнительного финансирования в область будут направлены средства, сообщили в пресс-службе облправительства.

https://ria.ru/20180607/1522282645.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, марат хуснуллин