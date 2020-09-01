https://ria.ru/20200901/arslanov-1576594701.html

Замглавы Генштаба Арсланову добавили еще одно обвинение

Замначальника Генштаба ВС РФ Халил Арсланов отверг новые обвинения во взяточничестве, рассказал РИА Новости во вторник его сын Арслан Арсланов. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:49

2020-09-01T17:49

2020-09-01T18:05

дело генерала арсланова

халил арсланов

вооруженные силы рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Замначальника Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHalil_Arslanov/" target="_blank" data-auto="true">Халил Арсланов</a> отверг новые обвинения во взяточничестве, рассказал РИА Новости во вторник его сын Арслан Арсланов.По его словам, о новом обвинении стало известно сегодня на заседании 235-го гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении ареста генерала."По статье 290 УК РФ предъявили новое обвинение, в получении взятки, чтобы у следствия была возможность продлить срок содержания под стражей. Это обвинение никакой сути не несет - зачем человеку получать взятку в несколько миллионов, если он уже якобы уже похитил 6,7 миллиарда?", - заявил собеседник агентства.Кем и за что якобы была уплачена взятка, пока неизвестно.

https://ria.ru/20200220/1565018800.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело генерала арсланова, халил арсланов, вооруженные силы рф, происшествия