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https://ria.ru/20200901/arslanov-1576594701.html
Замглавы Генштаба Арсланову добавили еще одно обвинение
Замначальника Генштаба ВС РФ Халил Арсланов отверг новые обвинения во взяточничестве, рассказал РИА Новости во вторник его сын Арслан Арсланов. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:49
2020-09-01T18:05
дело генерала арсланова
халил арсланов
вооруженные силы рф
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Замначальника Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHalil_Arslanov/" target="_blank" data-auto="true">Халил Арсланов</a> отверг новые обвинения во взяточничестве, рассказал РИА Новости во вторник его сын Арслан Арсланов.По его словам, о новом обвинении стало известно сегодня на заседании 235-го гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении ареста генерала."По статье 290 УК РФ предъявили новое обвинение, в получении взятки, чтобы у следствия была возможность продлить срок содержания под стражей. Это обвинение никакой сути не несет - зачем человеку получать взятку в несколько миллионов, если он уже якобы уже похитил 6,7 миллиарда?", - заявил собеседник агентства.Кем и за что якобы была уплачена взятка, пока неизвестно.
https://ria.ru/20200220/1565018800.html
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дело генерала арсланова, халил арсланов, вооруженные силы рф, происшествия

Замглавы Генштаба Арсланову добавили еще одно обвинение

17:49 01.09.2020 (обновлено: 18:05 01.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Замначальника Генштаба ВС РФ Халил Арсланов отверг новые обвинения во взяточничестве, рассказал РИА Новости во вторник его сын Арслан Арсланов.
По его словам, о новом обвинении стало известно сегодня на заседании 235-го гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении ареста генерала.
"По статье 290 УК РФ предъявили новое обвинение, в получении взятки, чтобы у следствия была возможность продлить срок содержания под стражей. Это обвинение никакой сути не несет - зачем человеку получать взятку в несколько миллионов, если он уже якобы уже похитил 6,7 миллиарда?", - заявил собеседник агентства.
Кем и за что якобы была уплачена взятка, пока неизвестно.
Монитор с изображением заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, в зале второго западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2020
20 февраля, 16:31
Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
4053204
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Дело генерала АрслановаХалил АрслановВооруженные силы РФПроисшествия
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