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https://ria.ru/20200901/apple-1576560669.html
СМИ: Apple выпустит 75 миллионов iPhone с поддержкой 5G
Американская корпорация Apple обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не менее 75 миллионов смартфонов iPhone с поддержкой связи 5G, пишет агентство... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:16
2020-09-01T10:16
apple iphone
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apple
сша
технологии
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Американская корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не менее 75 миллионов смартфонов <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> с поддержкой связи 5G, пишет агентство <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-01/apple-targets-75-million-5g-iphones-for-fall-product-blitz?srnd=premium" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a> со ссылкой на источники."Apple попросила поставщиков изготовить не менее 75 миллионов iPhone с 5G до конца года, что в целом соответствует выпуску прошлого года", - пишет агентство. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что компания ожидает поставки iPhone следующего поколения на уровне до 80 миллионов единиц в текущем году.Как ожидается, четыре новые модели iPhone выйдут в октябре, они будут представлены в разном дизайне и размере с возможностью поддерживать подключение связи формата 5G. Агентство отмечает, что к выпуску также готовится новый <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a> Air с экраном от края до края, как у iPad Pro, две новые версии Apple Watch, наушники и более маленькая версия динамика HomePod.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
https://ria.ru/20200805/1575379443.html
https://ria.ru/20200823/5g-1576202447.html
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apple iphone, apple ipad, apple, сша, технологии

СМИ: Apple выпустит 75 миллионов iPhone с поддержкой 5G

10:16 01.09.2020
389
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКоробки с телефонами iPhone
Коробки с телефонами iPhone - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Коробки с телефонами iPhone. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Американская корпорация Apple обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не менее 75 миллионов смартфонов iPhone с поддержкой связи 5G, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Apple попросила поставщиков изготовить не менее 75 миллионов iPhone с 5G до конца года, что в целом соответствует выпуску прошлого года", - пишет агентство. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что компания ожидает поставки iPhone следующего поколения на уровне до 80 миллионов единиц в текущем году.
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 02:19
Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Как ожидается, четыре новые модели iPhone выйдут в октябре, они будут представлены в разном дизайне и размере с возможностью поддерживать подключение связи формата 5G. Агентство отмечает, что к выпуску также готовится новый iPad Air с экраном от края до края, как у iPad Pro, две новые версии Apple Watch, наушники и более маленькая версия динамика HomePod.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 15:42
Лавров рассказал о внедрении 5G в России
270102
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Apple iPhoneApple iPadAppleСШАТехнологии
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