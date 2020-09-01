https://ria.ru/20200901/akuly-1576529993.html
Туристка поделилась опытом купания с гигантскими акулами в Шотландии
В Великобритании туристка, плавающая с огромными семиметровыми акулами, поделилась своим видео в соцсети, сообщает Daily Record. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T02:11
2020-09-01T02:11
2020-09-01T02:11
ньюкасл
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новости - туризм
шотландия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>В Великобритании туристка, плавающая с огромными семиметровыми акулами, поделилась своим видео в соцсети, <a href="https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/tourist-filmed-swimming-24ft-sharks-22602038" target="_blank">сообщает</a> Daily Record.Хлоя Мэри Уилсон из Ньюкасла погрузилась под воду, чтобы пообщаться со стаей гигантских акул во время поездки со своим парнем на остров в архипелаге Внутренние Гебридские острова на западе Шотландии. Супруги путешествовали в своем недавно переоборудованном фургоне-кемпере и решили сделать эту поездку незабываемой."Мы поплыли на лодке с шестью другими туристами в надежде увидеть акул, — рассказывает Хлоя. — Нам посчастливилось заметить их, и наш инструктор разрешил нам спуститься в воду".Она добавила, что ей было страшно, когда вторые по величине акулы в мире плавали возле нее.Она рассказала, что поведение опасной рыбы действовало на нее успокаивающе. Британка отметила, что раньше плавала с другими видами акул на Филиппинах, но опыт в Шотландии принес намного больше впечатлений.
https://ria.ru/20200825/akula-1576252724.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ньюкасл, туризм, туристы, новости - туризм, шотландия, великобритания
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
В Великобритании туристка, плавающая с огромными семиметровыми акулами, поделилась своим видео в соцсети, сообщает
Daily Record.
Хлоя Мэри Уилсон из Ньюкасла погрузилась под воду, чтобы пообщаться со стаей гигантских акул во время поездки со своим парнем на остров в архипелаге Внутренние Гебридские острова на западе Шотландии.
Супруги путешествовали в своем недавно переоборудованном фургоне-кемпере и решили сделать эту поездку незабываемой.
"Мы поплыли на лодке с шестью другими туристами в надежде увидеть акул, — рассказывает Хлоя. — Нам посчастливилось заметить их, и наш инструктор разрешил нам спуститься в воду".
Она добавила, что ей было страшно, когда вторые по величине акулы в мире плавали возле нее.
"Этот день я никогда не забуду, — поделилась Хлоя. — Было просто потрясающе. Нам велели оставаться в воде совершенно неподвижными и не вступать в контакт с хищниками. Самец подобрался близко ко мне и начал кружить. Это было так интимно".
Она рассказала, что поведение опасной рыбы действовало на нее успокаивающе. Британка отметила, что раньше плавала с другими видами акул на Филиппинах, но опыт в Шотландии принес намного больше впечатлений.