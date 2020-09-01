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Туризм
https://ria.ru/20200901/aeroport-1576571259.html
Названа ошибка, которую часто совершают путешественники в аэропорту
Представитель Управления транспортной безопасности в американском штате Айдахо Лори Данкерс в беседе с изданием Idaho News рассказала, что складывать вещи в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:06
2020-09-01T13:33
туризм
туризм
новости - туризм
коронавирус covid-19
аэропорт
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Управления транспортной безопасности в американском штате Айдахо Лори Данкерс в беседе с изданием <a href="https://idahonews.com/news/local/tsa-recommends-tips-for-travelers-before-flying-during-the-pandemic" target="_blank" rel="nofollow noopener">Idaho News</a> рассказала, что складывать вещи в контейнер во время досмотра в аэропорту может быть негигиеничным, особенно во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.По ее словам, контейнер, в который кладут вещи при досмотре является предметом повседневного общего использования. Она сравнила их с лавками в общественных парках. Также Данкерс предложила убирать ключи и телефон подальше, чтобы не выкладывать их в контейнер и избежать возможного перекрестного заражения.
https://ria.ru/20200721/1574659103.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, аэропорт, в мире

Названа ошибка, которую часто совершают путешественники в аэропорту

13:06 01.09.2020 (обновлено: 13:33 01.09.2020)
2710
© Depositphotos / monkeybusinessДосмотр пассажиров в аэропорту
Досмотр пассажиров в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / monkeybusiness
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Представитель Управления транспортной безопасности в американском штате Айдахо Лори Данкерс в беседе с изданием Idaho News рассказала, что складывать вещи в контейнер во время досмотра в аэропорту может быть негигиеничным, особенно во время пандемии коронавирусной инфекции.
По ее словам, контейнер, в который кладут вещи при досмотре является предметом повседневного общего использования. Она сравнила их с лавками в общественных парках.
"Мы не может очистить их для следующего человека", — пояснила она.
Также Данкерс предложила убирать ключи и телефон подальше, чтобы не выкладывать их в контейнер и избежать возможного перекрестного заражения.
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 16:04Туризм
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
1663318
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