https://ria.ru/20200901/aeroport-1576571259.html

Названа ошибка, которую часто совершают путешественники в аэропорту

Представитель Управления транспортной безопасности в американском штате Айдахо Лори Данкерс в беседе с изданием Idaho News рассказала, что складывать вещи в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:06

2020-09-01T13:06

2020-09-01T13:33

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Управления транспортной безопасности в американском штате Айдахо Лори Данкерс в беседе с изданием <a href="https://idahonews.com/news/local/tsa-recommends-tips-for-travelers-before-flying-during-the-pandemic" target="_blank" rel="nofollow noopener">Idaho News</a> рассказала, что складывать вещи в контейнер во время досмотра в аэропорту может быть негигиеничным, особенно во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.По ее словам, контейнер, в который кладут вещи при досмотре является предметом повседневного общего использования. Она сравнила их с лавками в общественных парках. Также Данкерс предложила убирать ключи и телефон подальше, чтобы не выкладывать их в контейнер и избежать возможного перекрестного заражения.

https://ria.ru/20200721/1574659103.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, аэропорт, в мире