https://ria.ru/20200831/zmey-1576536308.html

Воздушный змей унес ребенка в небо

На Тайване трехлетнюю девочку унес в небо большой воздушный змей. Ролик происшествия опубликован на YouTube. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:59

2020-08-31T15:59

2020-08-31T16:14

тайвань

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> На <a href="http://ria.ru/location_Taiwan/" target="_blank" data-auto="true">Тайване</a> трехлетнюю девочку унес в небо большой воздушный змей. Ролик происшествия опубликован на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Wy4uMicJUCo" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Во время фестиваля в городе Синьчжу ребенок запутался в веревках воздушного змея. Сильный порыв ветра поднял конструкцию в небо вместе с девочкой, после чего она оказалась на высоте нескольких метров, кувыркаясь в воздухе вслед за движениями змея.Посетители фестиваля смогли спасти ребенка. Они схватили девочку, когда ветер опустил конструкцию ближе к земле. Ребенок отделался испугом.

https://ria.ru/20190620/1555754905.html

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тайвань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, в мире