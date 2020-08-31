https://ria.ru/20200831/zima-1576521061.html

Климатолог оценил прогноз о "суровой зиме" в России

Если в России было жаркое лето, это вовсе не означает, что обязательно случится суровая зима, рассказал РИА Новости старший преподаватель МГУ им. М.В... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:27

2020-08-31T12:27

2020-08-31T12:34

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)

москва

сочи

норильск

общество

россия

погода

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Если в России было жаркое лето, это вовсе не означает, что обязательно случится суровая зима, рассказал РИА Новости старший преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова кандидат географических наук <a href="http://ria.ru/person_pavel-konstantinov-kandidat-geograficheskikh-nauk-starshiy-prepodavatel-mgu/" target="_blank" data-auto="true">Павел Константинов</a>.Так он прокомментировал материал портала Ura.ru, который со ссылкой на метеоролога Екатерину Пестрякову сообщил, что "на 90% … зима будет суровая, потому что было жаркое лето".Константинов прокомментировал это утверждение пословицей "вилами по воде": "Нет статистических подтверждений такой закономерности в рамках одного года - "зима холодная, потому что лето жаркое, или наоборот".Он также обратил внимание на утверждение, что "судя по долгим дождям, будут и оттепели"."На данный момент нет технологии, способной предсказать, сколько будет дождей предстоящей зимой. И самое главное. Нигде в новости не упомянут регион России, что делает новость вредной и бесполезной, особенно в части "Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже". В <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> зима начинается в одни сроки, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - в другие, в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> - в третьи", - резюмировал Константинов.

https://ria.ru/20200831/zima-1576514692.html

https://ria.ru/20200716/1574416183.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), москва, сочи, норильск, общество, россия, погода