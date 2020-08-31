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https://ria.ru/20200831/zima-1576521061.html
Климатолог оценил прогноз о "суровой зиме" в России
Если в России было жаркое лето, это вовсе не означает, что обязательно случится суровая зима, рассказал РИА Новости старший преподаватель МГУ им. М.В... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:27
2020-08-31T12:34
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
москва
сочи
норильск
общество
россия
погода
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Если в России было жаркое лето, это вовсе не означает, что обязательно случится суровая зима, рассказал РИА Новости старший преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова кандидат географических наук <a href="http://ria.ru/person_pavel-konstantinov-kandidat-geograficheskikh-nauk-starshiy-prepodavatel-mgu/" target="_blank" data-auto="true">Павел Константинов</a>.Так он прокомментировал материал портала Ura.ru, который со ссылкой на метеоролога Екатерину Пестрякову сообщил, что "на 90% … зима будет суровая, потому что было жаркое лето".Константинов прокомментировал это утверждение пословицей "вилами по воде": "Нет статистических подтверждений такой закономерности в рамках одного года - "зима холодная, потому что лето жаркое, или наоборот".Он также обратил внимание на утверждение, что "судя по долгим дождям, будут и оттепели"."На данный момент нет технологии, способной предсказать, сколько будет дождей предстоящей зимой. И самое главное. Нигде в новости не упомянут регион России, что делает новость вредной и бесполезной, особенно в части "Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже". В <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> зима начинается в одни сроки, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - в другие, в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> - в третьи", - резюмировал Константинов.
https://ria.ru/20200831/zima-1576514692.html
https://ria.ru/20200716/1574416183.html
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москва
сочи
норильск
россия
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павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), москва, сочи, норильск, общество, россия, погода

Климатолог оценил прогноз о "суровой зиме" в России

12:27 31.08.2020 (обновлено: 12:34 31.08.2020)
6984
© РИА Новости / Александр КряжевНабережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске
Набережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Набережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Если в России было жаркое лето, это вовсе не означает, что обязательно случится суровая зима, рассказал РИА Новости старший преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова кандидат географических наук Павел Константинов.
Так он прокомментировал материал портала Ura.ru, который со ссылкой на метеоролога Екатерину Пестрякову сообщил, что "на 90% … зима будет суровая, потому что было жаркое лето".
Набережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 11:12
Гидрометцентр прокомментировал прогноз климатолога о "суровой зиме"
Константинов прокомментировал это утверждение пословицей "вилами по воде": "Нет статистических подтверждений такой закономерности в рамках одного года - "зима холодная, потому что лето жаркое, или наоборот".
"Тогда бы на европейской территории России было холодное лето - ведь зима-то 2019-2020 года была самая теплая за всю историю наблюдений. И откуда 90% - это такой расчет? Авторы новости опустили подробности, что делает новость малодостоверной", - заявил Константинов.
Он также обратил внимание на утверждение, что "судя по долгим дождям, будут и оттепели".
"На данный момент нет технологии, способной предсказать, сколько будет дождей предстоящей зимой. И самое главное. Нигде в новости не упомянут регион России, что делает новость вредной и бесполезной, особенно в части "Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже". В Норильске зима начинается в одни сроки, в Москве - в другие, в Сочи - в третьи", - резюмировал Константинов.
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Обсудить 10
Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)МоскваСочиНорильскОбществоРоссияПогода
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