https://ria.ru/20200831/zima-1576514692.html

Гидрометцентр прокомментировал прогноз климатолога о "суровой зиме"

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии для РИА Новости опроверг прогноз о грядущей "суровой зиме". РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:12

2020-08-31T11:12

2020-08-31T12:21

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564668391_0:183:3072:1911_1400x0_80_0_0_373b78955c149fb7de80f3b61dad1480.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> в комментарии для РИА Новости опроверг прогноз о грядущей "суровой зиме". По словам ученого, журналисты могут спрашивать, на основе какой методики специалист делает тот или иной прогноз. После этого многие выводы будут отсеяны, подытожил Вильфанд.Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с порталом <a href="https://ura.news/news/1052447459" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> заявила, что жителей России ждет суровая зима, потому что было жаркое лето. Она подчеркнула, что <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> предварительно также заявляет о сильных морозах зимой, при этом прохладной окажется и осень.

https://ria.ru/20200830/pogoda-1576482602.html

pesawo6851 Классная у них работа - наговорят что хотят, а потом смотрят кто угадал с прогнозом... И наказания никакого нет за вранье... 33

9

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, общество