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Гидрометцентр прокомментировал прогноз климатолога о "суровой зиме"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии для РИА Новости опроверг прогноз о грядущей "суровой зиме". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:12
2020-08-31T12:21
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> в комментарии для РИА Новости опроверг прогноз о грядущей "суровой зиме". По словам ученого, журналисты могут спрашивать, на основе какой методики специалист делает тот или иной прогноз. После этого многие выводы будут отсеяны, подытожил Вильфанд.Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с порталом <a href="https://ura.news/news/1052447459" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> заявила, что жителей России ждет суровая зима, потому что было жаркое лето. Она подчеркнула, что <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> предварительно также заявляет о сильных морозах зимой, при этом прохладной окажется и осень.
https://ria.ru/20200830/pogoda-1576482602.html
Классная у них работа - наговорят что хотят, а потом смотрят кто угадал с прогнозом... И наказания никакого нет за вранье...
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Гидрометцентр прокомментировал прогноз климатолога о "суровой зиме"

11:12 31.08.2020 (обновлено: 12:21 31.08.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевНабережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске
Набережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии для РИА Новости опроверг прогноз о грядущей "суровой зиме".

"Мне кажется, что хорошо бы устроить дискуссию вне метеорологического сообщества. Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия. Это смешно, это вызывает улыбку. Мы не комментируем, а улыбаемся", — отметил собеседник агентства.

По словам ученого, журналисты могут спрашивать, на основе какой методики специалист делает тот или иной прогноз. После этого многие выводы будут отсеяны, подытожил Вильфанд.
Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с порталом Ura.ru заявила, что жителей России ждет суровая зима, потому что было жаркое лето. Она подчеркнула, что Гидрометцентр предварительно также заявляет о сильных морозах зимой, при этом прохладной окажется и осень.
Люди отдыхают в жаркий день в парке на Ходынском поле в Москве
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Обсудить 9
Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
Популярные комментарии
Классная у них работа - наговорят что хотят, а потом смотрят кто угадал с прогнозом... И наказания никакого нет за вранье...
31 августа, 12:52
ppesawo6851
2032002
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