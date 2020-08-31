В Еврокомиссии пожелали Егору Жукову скорейшего выздоровления
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Блогер Егор Жуков. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано заявил, что произошедшее с осужденным за призывы к экстремизму блогером Егором Жуковым вызывает большое сожаление, и выразил надежду, что причастные понесут наказание как можно скорее. Ранее с заявлением о том, что виновные в избиении Жукова должны быть установлены и наказаны по закону, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои".
"То, что случилось с Егором Жуковым, действительно вызывает большое сожаление, мы желаем ему скорого выздоровления, а также ожидаем, что те, (кто причастен к произошедшему - ред.), будут приведены к ответственности как можно быстрее", - сказал Стано на брифинге.
Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
В Кремле надеются, что виновные в избиении Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил ранее в понедельник журналистам Песков. Он отметил, что "мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему", и выразил надежду, что в результате работы правоохранителей виновные будут установлены и наказаны по закону.
Вчера, 10:45Сказано в эфиреЭксперт об избиении Егора Жукова: ничего политического там нетБлогер Егор Жуков подвергся нападению и избиению вечером 30 августа, его соратники связывают это с политической деятельностью. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.