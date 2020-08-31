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https://ria.ru/20200831/zhukov-1576530921.html
В Еврокомиссии пожелали Егору Жукову скорейшего выздоровления
Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано заявил, что произошедшее с осужденным за призывы к экстремизму блогером Егором Жуковым вызывает большое сожаление, и... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:36
2020-08-31T14:36
егор жуков
еврокомиссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей венедиктов (журналист)
москва
происшествия
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija" target="_blank">Еврокомиссии</a> Петер Стано заявил, что произошедшее с осужденным за призывы к экстремизму блогером <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егором Жуковым</a> вызывает большое сожаление, и выразил надежду, что причастные понесут наказание как можно скорее. Ранее с заявлением о том, что виновные в избиении Жукова должны быть установлены и наказаны по закону, выступил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои"."То, что случилось с Егором Жуковым, действительно вызывает большое сожаление, мы желаем ему скорого выздоровления, а также ожидаем, что те, (кто причастен к произошедшему - ред.), будут приведены к ответственности как можно быстрее", - сказал Стано на брифинге.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.В Кремле надеются, что виновные в избиении Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил ранее в понедельник журналистам Песков. Он отметил, что "мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему", и выразил надежду, что в результате работы правоохранителей виновные будут установлены и наказаны по закону.
https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576501452.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576513074.html
А почему они не выступают за скорейшее выздоровление сторонников партии Шария? Избитым в автобусе от ОПЗЖ?
28
Ну вот началось. запад начинает своими жертвовать для очернения России.
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егор жуков, еврокомиссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей венедиктов (журналист), москва, происшествия

В Еврокомиссии пожелали Егору Жукову скорейшего выздоровления

14:36 31.08.2020
2150
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков
Блогер Егор Жуков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Блогер Егор Жуков. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано заявил, что произошедшее с осужденным за призывы к экстремизму блогером Егором Жуковым вызывает большое сожаление, и выразил надежду, что причастные понесут наказание как можно скорее. Ранее с заявлением о том, что виновные в избиении Жукова должны быть установлены и наказаны по закону, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои".
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"То, что случилось с Егором Жуковым, действительно вызывает большое сожаление, мы желаем ему скорого выздоровления, а также ожидаем, что те, (кто причастен к произошедшему - ред.), будут приведены к ответственности как можно быстрее", - сказал Стано на брифинге.
Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
В Кремле надеются, что виновные в избиении Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил ранее в понедельник журналистам Песков. Он отметил, что "мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему", и выразил надежду, что в результате работы правоохранителей виновные будут установлены и наказаны по закону.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Вчера, 10:45Сказано в эфире
Эксперт об избиении Егора Жукова: ничего политического там нетБлогер Егор Жуков подвергся нападению и избиению вечером 30 августа, его соратники связывают это с политической деятельностью. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.
74431660
Обсудить 11
Егор ЖуковЕврокомиссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алексей Венедиктов (журналист)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А почему они не выступают за скорейшее выздоровление сторонников партии Шария? Избитым в автобусе от ОПЗЖ?
31 августа, 14:41
ssuper.senya1010
2611000
Ну вот началось. запад начинает своими жертвовать для очернения России.
31 августа, 14:38
Sergej Klassen
1710001
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