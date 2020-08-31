https://ria.ru/20200831/zhukov-1576530921.html

В Еврокомиссии пожелали Егору Жукову скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано заявил, что произошедшее с осужденным за призывы к экстремизму блогером Егором Жуковым вызывает большое сожаление, и... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:36

2020-08-31T14:36

2020-08-31T14:36

егор жуков

еврокомиссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей венедиктов (журналист)

москва

происшествия

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija" target="_blank">Еврокомиссии</a> Петер Стано заявил, что произошедшее с осужденным за призывы к экстремизму блогером <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егором Жуковым</a> вызывает большое сожаление, и выразил надежду, что причастные понесут наказание как можно скорее. Ранее с заявлением о том, что виновные в избиении Жукова должны быть установлены и наказаны по закону, выступил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои"."То, что случилось с Егором Жуковым, действительно вызывает большое сожаление, мы желаем ему скорого выздоровления, а также ожидаем, что те, (кто причастен к произошедшему - ред.), будут приведены к ответственности как можно быстрее", - сказал Стано на брифинге.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.В Кремле надеются, что виновные в избиении Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил ранее в понедельник журналистам Песков. Он отметил, что "мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему", и выразил надежду, что в результате работы правоохранителей виновные будут установлены и наказаны по закону.

https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576501452.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576513074.html

super.senya1010 А почему они не выступают за скорейшее выздоровление сторонников партии Шария? Избитым в автобусе от ОПЗЖ? 28

Sergej Klassen Ну вот началось. запад начинает своими жертвовать для очернения России. 19

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор жуков, еврокомиссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей венедиктов (журналист), москва, происшествия