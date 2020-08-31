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https://ria.ru/20200831/zhukov-1576521470.html
В Кремле прокомментировали сообщения об избиении Егора Жукова в Москве
В Кремле надеются, что виновные в избиении осужденного за призывы к экстремизму блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил журналистам... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:34
2020-08-31T13:58
егор жуков
алексей венедиктов (журналист)
дмитрий песков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются, что виновные в избиении осужденного за призывы к экстремизму блогера <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егора Жукова</a> будут установлены и наказаны по закону, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои".
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576513074.html
Самая лучшая профессия - блогер! Отравился - тебя на частном самолёте отвезут в Германию, а потом кортежем из 13 машин доставят в лучшую клинику. Побьют - пресс-секретарь Президента будет выражать уверенность, что напавших найдут и накажут.
36
Вот и я об этом же подумал. Неужели в Кремле так озабочены заявлениями из Запада о Навальном , что теперь будут реагировать на каждую болезнь , на каждое избиение , каждого маргинала ?
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РИА Новости
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егор жуков, алексей венедиктов (журналист), дмитрий песков, происшествия

В Кремле прокомментировали сообщения об избиении Егора Жукова в Москве

12:34 31.08.2020 (обновлено: 13:58 31.08.2020)
18283
© Блог ЖуковаСнимок экрана видео блога Егора Жукова
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
© Блог Жукова
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Кремле надеются, что виновные в избиении осужденного за призывы к экстремизму блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему. Но мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители, поэтому будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону", - сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои".
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Вчера, 10:45Сказано в эфире
Эксперт об избиении Егора Жукова: ничего политического там нетБлогер Егор Жуков подвергся нападению и избиению вечером 30 августа, его соратники связывают это с политической деятельностью. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.
174641232
Обсудить 21
Егор ЖуковАлексей Венедиктов (журналист)Дмитрий ПесковПроисшествия
Популярные комментарии
Самая лучшая профессия - блогер! Отравился - тебя на частном самолёте отвезут в Германию, а потом кортежем из 13 машин доставят в лучшую клинику. Побьют - пресс-секретарь Президента будет выражать уверенность, что напавших найдут и накажут.
31 августа, 12:57
Руслан Тлеуж
18111006
Вот и я об этом же подумал. Неужели в Кремле так озабочены заявлениями из Запада о Навальном , что теперь будут реагировать на каждую болезнь , на каждое избиение , каждого маргинала ?
31 августа, 12:46
Рома Филл
2320006
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