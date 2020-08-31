https://ria.ru/20200831/zhukov-1576521470.html

В Кремле прокомментировали сообщения об избиении Егора Жукова в Москве

В Кремле надеются, что виновные в избиении осужденного за призывы к экстремизму блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил журналистам... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:34

2020-08-31T12:34

2020-08-31T13:58

егор жуков

алексей венедиктов (журналист)

дмитрий песков

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются, что виновные в избиении осужденного за призывы к экстремизму блогера <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егора Жукова</a> будут установлены и наказаны по закону, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои".

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576513074.html

Руслан Тлеуж Самая лучшая профессия - блогер! Отравился - тебя на частном самолёте отвезут в Германию, а потом кортежем из 13 машин доставят в лучшую клинику. Побьют - пресс-секретарь Президента будет выражать уверенность, что напавших найдут и накажут. 36

Рома Филл Вот и я об этом же подумал. Неужели в Кремле так озабочены заявлениями из Запада о Навальном , что теперь будут реагировать на каждую болезнь , на каждое избиение , каждого маргинала ? 31

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор жуков, алексей венедиктов (журналист), дмитрий песков, происшествия