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Блогер Егор Жуков отказался от госпитализации после избиения
Осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков, которого избили накануне, отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в городской клинической... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:30
2020-08-31T09:30
егор жуков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей венедиктов (журналист)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Осужденный за призывы к экстремизму блогер <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егор Жуков</a>, которого избили накануне, отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице №67 Москвы.Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его там осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу. Полиция начала проверку."Он поступил к нам вчера поздно ночью. Он написал отказ от госпитализации", - рассказали агентству в лечебном учреждении.О том, что Жуков не остался на ночь в больнице, подтвердил и Венедиктов. "Врачи отпустили его домой", - написал главред "Эха" в своем Telegram-канале.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
https://ria.ru/20191208/1562111594.html
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егор жуков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей венедиктов (журналист), москва, происшествия

Блогер Егор Жуков отказался от госпитализации после избиения

09:30 31.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков
Блогер Егор Жуков - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Блогер Егор Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков, которого избили накануне, отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице №67 Москвы.
Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его там осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу. Полиция начала проверку.
"Он поступил к нам вчера поздно ночью. Он написал отказ от госпитализации", - рассказали агентству в лечебном учреждении.
О том, что Жуков не остался на ночь в больнице, подтвердил и Венедиктов. "Врачи отпустили его домой", - написал главред "Эха" в своем Telegram-канале.
Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
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