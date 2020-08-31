https://ria.ru/20200831/zhukov-1576508399.html

Блогер Егор Жуков отказался от госпитализации после избиения

Осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков, которого избили накануне, отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в городской клинической... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:30

2020-08-31T09:30

2020-08-31T09:30

егор жуков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей венедиктов (журналист)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Осужденный за призывы к экстремизму блогер <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егор Жуков</a>, которого избили накануне, отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице №67 Москвы.Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его там осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу. Полиция начала проверку."Он поступил к нам вчера поздно ночью. Он написал отказ от госпитализации", - рассказали агентству в лечебном учреждении.О том, что Жуков не остался на ночь в больнице, подтвердил и Венедиктов. "Врачи отпустили его домой", - написал главред "Эха" в своем Telegram-канале.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

https://ria.ru/20191208/1562111594.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор жуков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей венедиктов (журналист), москва, происшествия