В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
Блогер Егор Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.
Ранее сторонники Жукова на странице в Instagram сообщили, что он был избит у своего дома в Москве. Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации заявил, что, по словам очевидцев, на блогера напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его там осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. По словам Венедиктова, полиция будет изучать записи с камер, расположенных у места происшествия. В Telegram-канале "Команды Жукова" уточнили, что планируется сделать МРТ головного мозга. Блогера доставили в 67-ю городскую больницу.
"Тридцатого августа 2020 года в ОМВД России по Можайскому району города Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои)", - сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что заявитель - Егор Жуков.
Жуков ранее заявлял на YouTube-канале "Команда Жукова", что его исключили из ВШЭ за оппозиционную деятельность. Он заявил, что его приняли в магистратуру, а через полтора часа исключили.
Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
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