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В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T01:40
2020-08-31T01:40
егор жуков
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егор Жуков</a>.Ранее сторонники Жукова на странице в Instagram сообщили, что он был избит у своего дома в Москве. Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации заявил, что, по словам очевидцев, на блогера напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> сообщал РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его там осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. По словам Венедиктова, полиция будет изучать записи с камер, расположенных у места происшествия. В Telegram-канале "Команды Жукова" уточнили, что планируется сделать МРТ головного мозга. Блогера доставили в 67-ю городскую больницу.Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что заявитель - Егор Жуков.Жуков ранее заявлял на YouTube-канале "Команда Жукова", что его исключили из <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a> за оппозиционную деятельность. Он заявил, что его приняли в магистратуру, а через полтора часа исключили.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
https://ria.ru/20191208/1562111594.html
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егор жуков, москва, происшествия

В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова

01:40 31.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков
Блогер Егор Жуков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Блогер Егор Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.
Ранее сторонники Жукова на странице в Instagram сообщили, что он был избит у своего дома в Москве. Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации заявил, что, по словам очевидцев, на блогера напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его там осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. По словам Венедиктова, полиция будет изучать записи с камер, расположенных у места происшествия. В Telegram-канале "Команды Жукова" уточнили, что планируется сделать МРТ головного мозга. Блогера доставили в 67-ю городскую больницу.
"Тридцатого августа 2020 года в ОМВД России по Можайскому району города Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои)", - сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что заявитель - Егор Жуков.
Жуков ранее заявлял на YouTube-канале "Команда Жукова", что его исключили из ВШЭ за оппозиционную деятельность. Он заявил, что его приняли в магистратуру, а через полтора часа исключили.
Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
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Егор ЖуковМоскваПроисшествия
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