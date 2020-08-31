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https://ria.ru/20200831/zhirinovskiy-1576546841.html
Жириновский раскритиковал конфеты "Ильич"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить в России использование символов революции и терроризма, в том числе на конфетах "Ильич. Революционный вкус". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:03
2020-08-31T19:08
владимир ленин (владимир ульянов)
лдпр
владимир жириновский
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> призвал запретить в России использование символов революции и терроризма, в том числе на конфетах "Ильич. Революционный вкус"."В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> делают конфеты "Ильич. Революционный вкус". Производитель беспощадно эксплуатирует самые темные страницы нашей истории в коммерческих целях. Нам что, нечего продать, кроме диктаторов и тоталитаризма? Нужно запретить использовать в названиях любые символы революции и терроризма. Это не улучшает образ нашей страны", - написал Жириновский в своем <a href="https://t.me/zhirinovskylive/1591" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Сообщение политик сопроводил фотографией конфеты. На обертке изображен профиль <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a> на красном фоне.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/zhirinovskiy-1576337728.html
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санкт-петербург
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владимир ленин (владимир ульянов), лдпр, владимир жириновский, санкт-петербург, общество

Жириновский раскритиковал конфеты "Ильич"

19:03 31.08.2020 (обновлено: 19:08 31.08.2020)
1919
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить в России использование символов революции и терроризма, в том числе на конфетах "Ильич. Революционный вкус".
Санкт-Петербурге делают конфеты "Ильич. Революционный вкус". Производитель беспощадно эксплуатирует самые темные страницы нашей истории в коммерческих целях. Нам что, нечего продать, кроме диктаторов и тоталитаризма? Нужно запретить использовать в названиях любые символы революции и терроризма. Это не улучшает образ нашей страны", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Сообщение политик сопроводил фотографией конфеты. На обертке изображен профиль Ленина на красном фоне.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 15:49
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242401255
Обсудить 8
Владимир Ленин (Владимир Ульянов)ЛДПРВладимир ЖириновскийСанкт-ПетербургОбщество
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