https://ria.ru/20200831/zhirinovskiy-1576546841.html

Жириновский раскритиковал конфеты "Ильич"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить в России использование символов революции и терроризма, в том числе на конфетах "Ильич. Революционный вкус". РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:03

2020-08-31T19:03

2020-08-31T19:08

владимир ленин (владимир ульянов)

лдпр

владимир жириновский

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> призвал запретить в России использование символов революции и терроризма, в том числе на конфетах "Ильич. Революционный вкус"."В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> делают конфеты "Ильич. Революционный вкус". Производитель беспощадно эксплуатирует самые темные страницы нашей истории в коммерческих целях. Нам что, нечего продать, кроме диктаторов и тоталитаризма? Нужно запретить использовать в названиях любые символы революции и терроризма. Это не улучшает образ нашей страны", - написал Жириновский в своем <a href="https://t.me/zhirinovskylive/1591" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Сообщение политик сопроводил фотографией конфеты. На обертке изображен профиль <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a> на красном фоне.

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/zhirinovskiy-1576337728.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ленин (владимир ульянов), лдпр, владимир жириновский, санкт-петербург, общество