https://ria.ru/20200831/zhenschiny-1576543485.html

Генсек ООН оценил положение женщин во времена пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал об ухудшении положения женщин на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, и призвал правительства сделать их защиту от... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:59

2020-08-31T17:59

2020-08-31T17:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

здоровье - общество

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570208133_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_67ae21994f9af072bf530fb6963ce219.jpg

<strong>ООН, 31 авг – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> рассказал об ухудшении положения женщин на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, и призвал правительства сделать их защиту от гендерного насилия приоритетом в своих планах по преодолению последствий пандемии COVID-19."Средства индивидуальной защиты часто изготавливаются с расчетом на среднего мужчину, а это означает, что женщины могут подвергаться большему риску заражения. Менее 30% руководящих позиций в сфере здравоохранения занимают женщины", - сказал Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, посвященного женщинам, представляющим общественные организации.Как отметил генсек, в экономике в целом большинство женщин во всем мире заняты неофициально. "Многие оказались в затруднительном финансовом положении из-за пандемии, лишившись постоянного дохода и какой-либо системы социальной защиты", - заявил Гутерреш.По его мнению, правительства должны иметь всеобъемлющий взгляд на воздействие этой пандемии на здоровье. Он подчеркнул, что все женщины имеют право на качественные и доступные услуги в области репродуктивного здоровья. Правительства несут ответственность за обеспечение доступа женщин и девочек к этим услугам даже во время кризиса, добавил Гутерреш."Мы также призываем правительства сделать защиту женщин от гендерного насилия приоритетом в своих национальных планах по (борьбе с последствиями – ред.) COVID-19", - заявил Гутерреш.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200227/1565301542.html

https://ria.ru/20200831/vaktsinatsiya-1576534905.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, в мире