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Генсек ООН оценил положение женщин во времена пандемии
Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал об ухудшении положения женщин на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, и призвал правительства сделать их защиту от... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:59
2020-08-31T17:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
здоровье - общество
оон
в мире
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<strong>ООН, 31 авг – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> рассказал об ухудшении положения женщин на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, и призвал правительства сделать их защиту от гендерного насилия приоритетом в своих планах по преодолению последствий пандемии COVID-19."Средства индивидуальной защиты часто изготавливаются с расчетом на среднего мужчину, а это означает, что женщины могут подвергаться большему риску заражения. Менее 30% руководящих позиций в сфере здравоохранения занимают женщины", - сказал Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, посвященного женщинам, представляющим общественные организации.Как отметил генсек, в экономике в целом большинство женщин во всем мире заняты неофициально. "Многие оказались в затруднительном финансовом положении из-за пандемии, лишившись постоянного дохода и какой-либо системы социальной защиты", - заявил Гутерреш.По его мнению, правительства должны иметь всеобъемлющий взгляд на воздействие этой пандемии на здоровье. Он подчеркнул, что все женщины имеют право на качественные и доступные услуги в области репродуктивного здоровья. Правительства несут ответственность за обеспечение доступа женщин и девочек к этим услугам даже во время кризиса, добавил Гутерреш."Мы также призываем правительства сделать защиту женщин от гендерного насилия приоритетом в своих национальных планах по (борьбе с последствиями – ред.) COVID-19", - заявил Гутерреш.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, в мире

Генсек ООН оценил положение женщин во времена пандемии

17:59 31.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники инфекционного центра в Новой Москве
Сотрудники инфекционного центра в Новой Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ООН, 31 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал об ухудшении положения женщин на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, и призвал правительства сделать их защиту от гендерного насилия приоритетом в своих планах по преодолению последствий пандемии COVID-19.

По его мнению, пандемия "углубляет существующее неравенство, в том числе гендерное". Как указал генсек, от 70% до 90% медицинских работников составляют женщины, "но их заработная плата и условия труда часто не отражают выполняемую ими жизненно важную роль".

"Средства индивидуальной защиты часто изготавливаются с расчетом на среднего мужчину, а это означает, что женщины могут подвергаться большему риску заражения. Менее 30% руководящих позиций в сфере здравоохранения занимают женщины", - сказал Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, посвященного женщинам, представляющим общественные организации.
Как отметил генсек, в экономике в целом большинство женщин во всем мире заняты неофициально. "Многие оказались в затруднительном финансовом положении из-за пандемии, лишившись постоянного дохода и какой-либо системы социальной защиты", - заявил Гутерреш.
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По его мнению, правительства должны иметь всеобъемлющий взгляд на воздействие этой пандемии на здоровье. Он подчеркнул, что все женщины имеют право на качественные и доступные услуги в области репродуктивного здоровья. Правительства несут ответственность за обеспечение доступа женщин и девочек к этим услугам даже во время кризиса, добавил Гутерреш.
"Мы также призываем правительства сделать защиту женщин от гендерного насилия приоритетом в своих национальных планах по (борьбе с последствиями – ред.) COVID-19", - заявил Гутерреш.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешЗдоровье - ОбществоООНВ мире
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