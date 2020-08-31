https://ria.ru/20200831/zhara-1576531398.html

В Гидрометцентре предупредили о сильной жаре в ряде регионов

Синоптики прогнозируют сильную жару в Ростовской области, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях, сказал научный руководитель... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:42

2020-08-31T14:42

2020-08-31T14:42

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

ростовская область

краснодарский край

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Синоптики прогнозируют сильную жару в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях, сказал научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> в понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"."Я покажу прогноз аномалий температуры на первые пять дней. Видно, что полоса не просто красная, а густо-малиновая такая, охватывает умеренные и низкие широты европейской России. Там будет очень жарко: в Ростовской, Краснодарской (Краснодарском крае - ред.), даже Воронежской, Белгородской, Липецкой областях температура будет около 35 градусов", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что температура выше нормы будет наблюдаться также на нижней Волге и в Северо-Кавказском федеральном округе.

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html

москва

ростовская область

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, ростовская область, краснодарский край, общество