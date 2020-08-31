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В Гидрометцентре предупредили о сильной жаре в ряде регионов
Синоптики прогнозируют сильную жару в Ростовской области, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях, сказал научный руководитель... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:42
2020-08-31T14:42
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
ростовская область
краснодарский край
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Синоптики прогнозируют сильную жару в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях, сказал научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> в понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"."Я покажу прогноз аномалий температуры на первые пять дней. Видно, что полоса не просто красная, а густо-малиновая такая, охватывает умеренные и низкие широты европейской России. Там будет очень жарко: в Ростовской, Краснодарской (Краснодарском крае - ред.), даже Воронежской, Белгородской, Липецкой областях температура будет около 35 градусов", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что температура выше нормы будет наблюдаться также на нижней Волге и в Северо-Кавказском федеральном округе.
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ростовская область
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, ростовская область, краснодарский край, общество

В Гидрометцентре предупредили о сильной жаре в ряде регионов

14:42 31.08.2020
2028
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают в парке
Люди отдыхают в парке
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильную жару в Ростовской области, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
"Я покажу прогноз аномалий температуры на первые пять дней. Видно, что полоса не просто красная, а густо-малиновая такая, охватывает умеренные и низкие широты европейской России. Там будет очень жарко: в Ростовской, Краснодарской (Краснодарском крае - ред.), даже Воронежской, Белгородской, Липецкой областях температура будет около 35 градусов", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что температура выше нормы будет наблюдаться также на нижней Волге и в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРостовская областьКраснодарский крайОбщество
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