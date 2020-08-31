https://ria.ru/20200831/zhara-1576523103.html
Синоптики предупредили об опасной жаре на юге европейской части России
Юг европейской части России в ближайшие дни ждет опасная жара, температура составит 36-37 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:54
2020-08-31T12:54
2020-08-31T13:56
роман вильфанд
гидрометцентр
сочи
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147324/17/1473241706_0:199:2935:1849_1400x0_80_0_0_4a3926591167e02cd16c1d0e04f5b78b.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Юг европейской части России в ближайшие дни ждет опасная жара, температура составит 36-37 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>."Наиболее высокая температура в абсолютных значениях, конечно же, на юге европейской территории России. Даже сейчас мы будем выпускать предупреждение об опасном явлении погоды. В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> температура в первые дни сентября 36-37 градусов. Это опасная ситуация, нужно уберечься от такой жары", — сказал Вильфанд.Кроме того, аномально высокая температура будет на Севере. "Страна у нас огромная, и нормы совершенно разные. Я бы выделил северные регионы страны. Коми, Архангельская область, Ямало-Ненецкий округ, Таймыр, север Якутии — погода ожидается здесь выше нормы", — сказал он.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576522392.html
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147324/17/1473241706_102:0:2831:2047_1400x0_80_0_0_f5bc665185cfb760a71d3b117502395a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, сочи, общество