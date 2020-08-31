https://ria.ru/20200831/zhara-1576523103.html

Синоптики предупредили об опасной жаре на юге европейской части России

Юг европейской части России в ближайшие дни ждет опасная жара, температура составит 36-37 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:54

2020-08-31T12:54

2020-08-31T13:56

роман вильфанд

гидрометцентр

сочи

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147324/17/1473241706_0:199:2935:1849_1400x0_80_0_0_4a3926591167e02cd16c1d0e04f5b78b.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Юг европейской части России в ближайшие дни ждет опасная жара, температура составит 36-37 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>."Наиболее высокая температура в абсолютных значениях, конечно же, на юге европейской территории России. Даже сейчас мы будем выпускать предупреждение об опасном явлении погоды. В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> температура в первые дни сентября 36-37 градусов. Это опасная ситуация, нужно уберечься от такой жары", — сказал Вильфанд.Кроме того, аномально высокая температура будет на Севере. "Страна у нас огромная, и нормы совершенно разные. Я бы выделил северные регионы страны. Коми, Архангельская область, Ямало-Ненецкий округ, Таймыр, север Якутии — погода ожидается здесь выше нормы", — сказал он.

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576522392.html

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, сочи, общество