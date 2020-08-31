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Синоптики предупредили об опасной жаре на юге европейской части России
Юг европейской части России в ближайшие дни ждет опасная жара, температура составит 36-37 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:54
2020-08-31T13:56
роман вильфанд
гидрометцентр
сочи
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Юг европейской части России в ближайшие дни ждет опасная жара, температура составит 36-37 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>."Наиболее высокая температура в абсолютных значениях, конечно же, на юге европейской территории России. Даже сейчас мы будем выпускать предупреждение об опасном явлении погоды. В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> температура в первые дни сентября 36-37 градусов. Это опасная ситуация, нужно уберечься от такой жары", — сказал Вильфанд.Кроме того, аномально высокая температура будет на Севере. "Страна у нас огромная, и нормы совершенно разные. Я бы выделил северные регионы страны. Коми, Архангельская область, Ямало-Ненецкий округ, Таймыр, север Якутии — погода ожидается здесь выше нормы", — сказал он.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576522392.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, сочи, общество

Синоптики предупредили об опасной жаре на юге европейской части России

12:54 31.08.2020 (обновлено: 13:56 31.08.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдых в Сочи
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© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Юг европейской части России в ближайшие дни ждет опасная жара, температура составит 36-37 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Наиболее высокая температура в абсолютных значениях, конечно же, на юге европейской территории России. Даже сейчас мы будем выпускать предупреждение об опасном явлении погоды. В Сочи температура в первые дни сентября 36-37 градусов. Это опасная ситуация, нужно уберечься от такой жары", — сказал Вильфанд.
Кроме того, аномально высокая температура будет на Севере. "Страна у нас огромная, и нормы совершенно разные. Я бы выделил северные регионы страны. Коми, Архангельская область, Ямало-Ненецкий округ, Таймыр, север Якутии — погода ожидается здесь выше нормы", — сказал он.
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