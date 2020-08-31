https://ria.ru/20200831/zarplaty-1576552982.html

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент России Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю СК, соответствующий указ... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T22:35

2020-08-31T22:35

2020-09-01T00:34

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ", - говорится в тексте указа.Также в документе говорится, что зарплата будет увеличена в 1,03 раза у председателя СК и генпрокурора РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575434325.html

игорь . Если заслужили, то почему нет 144

Jump Street Странно, повышать зарплату тем кто не бедствует 🤔 143

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество