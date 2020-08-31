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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
Президент России Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю СК, соответствующий указ... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T22:35
2020-09-01T00:34
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ", - говорится в тексте указа.Также в документе говорится, что зарплата будет увеличена в 1,03 раза у председателя СК и генпрокурора РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575434325.html
Если заслужили, то почему нет
144
Странно, повышать зарплату тем кто не бедствует 🤔
143
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

22:35 31.08.2020 (обновлено: 00:34 01.09.2020)
23235
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю СК, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ", - говорится в тексте указа.
Также в документе говорится, что зарплата будет увеличена в 1,03 раза у председателя СК и генпрокурора РФ.
Здание Дома правительства РФ
6 августа, 10:53
Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами чиновников
39348230362
Обсудить 65
Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Если заслужили, то почему нет
31 августа, 22:53
и.игорь .
20100110103
Странно, повышать зарплату тем кто не бедствует 🤔
31 августа, 22:38
Jump Street
119110409
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