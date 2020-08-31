https://ria.ru/20200831/zakharchenko-1576520396.html

Жители ДНР несут цветы к месту гибели Захарченко в годовщину его гибели

Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики с утра несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко во вторую годовщину его... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:16

2020-08-31T12:16

2020-08-31T14:50

днр

александр захарченко

украина

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики с утра несут цветы к месту гибели первого главы ДНР <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Zakharchenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Захарченко</a> во вторую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецка</a>. Власти <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> признали произошедшее терактом.Почтить память командира пришли и бывшие ополченцы из батальона "Оплот", который возглавлял Захарченко."Начинали в 2014 году под его командованием. Это человек, который лучше потеряет две единицы техники, чем одного бойца. И если он давал слово, он его держал. Это наш командир. У него всегда было все справедливо", - вспоминает бывший ополченец Василий.В мае прошлого года новый глава ДНР <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pushilin/" target="_blank" data-auto="true">Денис Пушилин</a> в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и других стран. Служба безопасности Украины в июле этого года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.

https://ria.ru/20200820/1576021157.html

https://ria.ru/20200827/donbass-1576400010.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днр, александр захарченко, украина, в мире