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Жители ДНР несут цветы к месту гибели Захарченко в годовщину его гибели
Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики с утра несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко во вторую годовщину его... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:16
2020-08-31T14:50
днр
александр захарченко
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики с утра несут цветы к месту гибели первого главы ДНР <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Zakharchenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Захарченко</a> во вторую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецка</a>. Власти <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> признали произошедшее терактом.Почтить память командира пришли и бывшие ополченцы из батальона "Оплот", который возглавлял Захарченко."Начинали в 2014 году под его командованием. Это человек, который лучше потеряет две единицы техники, чем одного бойца. И если он давал слово, он его держал. Это наш командир. У него всегда было все справедливо", - вспоминает бывший ополченец Василий.В мае прошлого года новый глава ДНР <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pushilin/" target="_blank" data-auto="true">Денис Пушилин</a> в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и других стран. Служба безопасности Украины в июле этого года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
https://ria.ru/20200820/1576021157.html
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днр, александр захарченко, украина, в мире

Жители ДНР несут цветы к месту гибели Захарченко в годовщину его гибели

12:16 31.08.2020 (обновлено: 14:50 31.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Жители ДНР у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко во время памятных мероприятий в Донецке
 Жители ДНР у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко во время памятных мероприятий в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики с утра несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко во вторую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

"Приходим сюда часто, помним его. Он был настоящий. И герой, и глава, и "Батя". Когда он погиб, мы были здесь недалеко и слышали взрыв. Потом уже узнали, что это он был убит", - рассказала РИА Новости жительница Донецка Татьяна.

Почтить память командира пришли и бывшие ополченцы из батальона "Оплот", который возглавлял Захарченко.
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"Начинали в 2014 году под его командованием. Это человек, который лучше потеряет две единицы техники, чем одного бойца. И если он давал слово, он его держал. Это наш командир. У него всегда было все справедливо", - вспоминает бывший ополченец Василий.
В мае прошлого года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле этого года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
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