Жители ДНР несут цветы к месту гибели Захарченко в годовщину его гибели
12:16 31.08.2020 (обновлено: 14:50 31.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Жители ДНР у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко во время памятных мероприятий в Донецке
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики с утра несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко во вторую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.
"Приходим сюда часто, помним его. Он был настоящий. И герой, и глава, и "Батя". Когда он погиб, мы были здесь недалеко и слышали взрыв. Потом уже узнали, что это он был убит", - рассказала РИА Новости жительница Донецка Татьяна.
Почтить память командира пришли и бывшие ополченцы из батальона "Оплот", который возглавлял Захарченко.
"Начинали в 2014 году под его командованием. Это человек, который лучше потеряет две единицы техники, чем одного бойца. И если он давал слово, он его держал. Это наш командир. У него всегда было все справедливо", - вспоминает бывший ополченец Василий.
В мае прошлого года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле этого года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
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