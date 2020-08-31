https://ria.ru/20200831/zabolevanie-1576551569.html

При заболевании ребенка нужно изолировать, заявила Попова

При заболевании ребенок должен быть изолирован, что делать дальше - решает специалист Роспотребнадзора, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T21:15

2020-08-31T21:15

2020-08-31T21:15

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:0:3134:1764_1400x0_80_0_0_b57b06d7a34f9b57011dd849de5fe9fc.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> При заболевании ребенок должен быть изолирован, что делать дальше - решает специалист <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, сообщила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сразу нужно идти к медицинскому работнику, сразу нужно быть изолированным, чтобы пока мы разбираемся, что это за диагноз, не было возможности заразить других, если это недомогание связано с инфекционной болезнью. А что делать дальше, это определяет специалист Роспотребнадзора, если человек заболел, то он следующие часы и дни проведет дома и, я надеюсь, этого будет достаточно", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, отвечая на вопрос об алгоритме действий в случае заболевания ребёнка.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество