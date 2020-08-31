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При заболевании ребенка нужно изолировать, заявила Попова
При заболевании ребенок должен быть изолирован, что делать дальше - решает специалист Роспотребнадзора, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T21:15
2020-08-31T21:15
2020-08-31T21:15
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> При заболевании ребенок должен быть изолирован, что делать дальше - решает специалист <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, сообщила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сразу нужно идти к медицинскому работнику, сразу нужно быть изолированным, чтобы пока мы разбираемся, что это за диагноз, не было возможности заразить других, если это недомогание связано с инфекционной болезнью. А что делать дальше, это определяет специалист Роспотребнадзора, если человек заболел, то он следующие часы и дни проведет дома и, я надеюсь, этого будет достаточно", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, отвечая на вопрос об алгоритме действий в случае заболевания ребёнка.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество