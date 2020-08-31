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Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo
Пользователи ноутбуков Lenovo пожаловались на августовское обновление Windows, которое вызывает появление "синего экрана смерти". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:14
2020-08-31T18:15
windows
технологии
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Пользователи ноутбуков Lenovo пожаловались на августовское обновление <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a>, которое вызывает появление "синего экрана смерти".Как пишет портал <a href="https://www.windowslatest.com/2020/08/30/windows-10-bsod-lenovo-confirms-report/">Windows Latest</a>, на сообщения пользователей обратили внимание специалисты Lenovo, которые подтвердили наличие проблем с оборудованием. По данным инженеров компании, проблема связана с новой функцией Enhanced Windows Biometric Security.Для устранения неполадок эксперты советуют попытаться зайти в BIOS и отключить функцию в разделе "Виртуализация" из подменю "Безопасность".Отмечается, что проблема "синего экрана смерти" после обновления возникает не только на компьютерах Lenovo. В этом случае издание рекомендует переустановить операционную систему или удалить последнее обновление вручную, однако данные действия не гарантируют работоспособность ОС.
https://ria.ru/20200826/whatsapp-1576324377.html
Вот поэтому я до сих пор на "семерке" сижу.
116
Не обращайте внимания на этот бред. Не разу не было никакого синего экрана после обновления с момента выхода 8 виндовс. Никогда никаких проблем с обновлениями.
98
13
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
windows, технологии

Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo

17:14 31.08.2020 (обновлено: 18:15 31.08.2020)
17911
© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пользователи ноутбуков Lenovo пожаловались на августовское обновление Windows, которое вызывает появление "синего экрана смерти".
Как пишет портал Windows Latest, на сообщения пользователей обратили внимание специалисты Lenovo, которые подтвердили наличие проблем с оборудованием. По данным инженеров компании, проблема связана с новой функцией Enhanced Windows Biometric Security.
Для устранения неполадок эксперты советуют попытаться зайти в BIOS и отключить функцию в разделе "Виртуализация" из подменю "Безопасность".
Отмечается, что проблема "синего экрана смерти" после обновления возникает не только на компьютерах Lenovo. В этом случае издание рекомендует переустановить операционную систему или удалить последнее обновление вручную, однако данные действия не гарантируют работоспособность ОС.
Мессенджер WhatsApp
26 августа, 12:02
WhatsApp получит новую функцию
1517021819556
Обсудить 13
WindowsТехнологии
Популярные комментарии
Вот поэтому я до сих пор на "семерке" сижу.
31 августа, 17:20
Pavel Andal
8333007
Не обращайте внимания на этот бред. Не разу не было никакого синего экрана после обновления с момента выхода 8 виндовс. Никогда никаких проблем с обновлениями.
31 августа, 17:34
Олег Л
91000376
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