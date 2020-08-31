https://ria.ru/20200831/windows-1576541300.html

Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo

Пользователи ноутбуков Lenovo пожаловались на августовское обновление Windows, которое вызывает появление "синего экрана смерти". РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:14

2020-08-31T17:14

2020-08-31T18:15

windows

технологии

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Пользователи ноутбуков Lenovo пожаловались на августовское обновление <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a>, которое вызывает появление "синего экрана смерти".Как пишет портал <a href="https://www.windowslatest.com/2020/08/30/windows-10-bsod-lenovo-confirms-report/">Windows Latest</a>, на сообщения пользователей обратили внимание специалисты Lenovo, которые подтвердили наличие проблем с оборудованием. По данным инженеров компании, проблема связана с новой функцией Enhanced Windows Biometric Security.Для устранения неполадок эксперты советуют попытаться зайти в BIOS и отключить функцию в разделе "Виртуализация" из подменю "Безопасность".Отмечается, что проблема "синего экрана смерти" после обновления возникает не только на компьютерах Lenovo. В этом случае издание рекомендует переустановить операционную систему или удалить последнее обновление вручную, однако данные действия не гарантируют работоспособность ОС.

https://ria.ru/20200826/whatsapp-1576324377.html

Pavel Andal Вот поэтому я до сих пор на "семерке" сижу. 116

Олег Л Не обращайте внимания на этот бред. Не разу не было никакого синего экрана после обновления с момента выхода 8 виндовс. Никогда никаких проблем с обновлениями. 98

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, технологии