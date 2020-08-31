https://ria.ru/20200831/vyplaty-1576529449.html

Путин оценил ситуацию с выплатами медикам в Коми

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Коми Владимиром Уйбой, комментируя ситуацию со стимулирующими выплатами медработникам в республике,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:15

2020-08-31T14:15

2020-08-31T14:15

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир уйба

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе встречи с врио главы Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Уйбой</a>, комментируя ситуацию со стимулирующими выплатами медработникам в республике, заявил, что там еще есть над чем поработать, и этот вопрос уже обсуждается с правительством РФ.Уйба в ходе встречи в формате видеоконференции доложил президенту о ситуации с коронавирусом в регионе. В частности, он сообщил, что совместно с Минздравом России переподготовку по программе дополнительного образования по борьбе с COVID прошли более трех тысяч специалистов. Также в республике были проведены стимулирующие выплаты медицинским работникам, сотрудникам учреждений социального обслуживания.Уйба передал президенту "огромное человеческое спасибо" за поддержку от медиков и от "женской половины медицинского сообщества" за то, что власти также поддержали матерей с детьми, малоимущих. "Там есть над чем нам еще поработать, мы с правительством уже это обсуждаем", - сказал Путин."И вернемся к этому еще, потому что те койки, которые у нас не используются как основные, они создают проблему в оплате труда медицинских работников", - добавил он. Уйба подтвердил, что это действительно так. "Но мы над этим еще поработаем", - пообещал президент.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200831/komi-1576528518.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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