https://ria.ru/20200831/vybory-1576535587.html

В Госдуме поражение правящей партии Черногории назвали закономерным

Поражение правящей партии Черногории на прошедших парламентских выборах закономерно, ее лидер и глава государства Мило Джуканович на протяжении десятилетий... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:45

2020-08-31T15:45

2020-08-31T15:45

парламентские выборы в черногории

мило джуканович

елена панина

черногория

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Поражение правящей партии Черногории на прошедших парламентских выборах закономерно, ее лидер и глава государства <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джуканович</a> на протяжении десятилетий пытался превратить страну с тысячелетними религиозными и государственными традициями в прозападный протекторат, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов."Именно в его активе - разрыв союза с <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербией</a>, разворот внешней политики на антироссийскую траекторию, и, наконец, вступление в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Попытка поставить под запрет каноническую Церковь и организовать церковный раскол по украинскому сценарию стали последней каплей, переполнившей чашу терпение черногорцев", - подчеркнула парламентарий.Вместе с тем, по мнению политика, поражение Джукановича на выборах - это не столько конец созданного им режима, сколько начало длительного процесса возвращения <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> к своим гуманитарным ценностям, к своей идентичности."Противникам Джукановича предстоят сложные коалиционные переговоры, а Джуканович будет пытаться манипулировать политиками, чтобы посулами и грозами расколоть коалицию. В этой ситуации оппозиции нужно проявить принципиальность и довести дело конца", - считает Панина.Избирком Черногории опубликовал предварительные итоги выборов, нуждающиеся в утверждении, согласно им правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получает 35,06% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%. Оппозиционная коалиция вокруг партии "Демократы" получила третье место с 12,53% голосов, за ней расположилась коалиция оппозиционного движения URA – 5,53% голосов.Коалиционные партнеры правящей ДПС – "Социалдемократы" - имеют поддержку 4,1% избирателей, бывшие коалиционные партнеры – Социалдемократическая партия – 3,14%. Остальные голоса достались партиям бошняцкого (славянско-мусульманского) и албанского нацменьшинств.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504670.html

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503969.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в черногории, мило джуканович, елена панина, черногория, в мире