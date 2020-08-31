https://ria.ru/20200831/vybory-1576531838.html

Президент Грузии назначил дату парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила дату парламентских выборов, они пройдут 31 октября. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:46

2020-08-31T14:46

2020-08-31T14:46

саломе зурабишвили

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_Salome_Zurabishvili/" target="_blank" data-auto="true">Саломе Зурабишвили</a> официально объявила дату парламентских выборов, они пройдут 31 октября.Согласно конституции Грузии, выборы в стране проводятся в последнюю субботу октября. Начало предвыборной кампании и дата выборов официально объявляются за 60 дней."Сегодня я подписала акт об объявлении даты выборов. Парламентские выборы состоятся в нашей стране 31 октября, как это учитывает конституция. Хочу обратиться к общественности и призвать использовать эти два месяца перед выборами как можно более мирно", - сказано в заявлении президента, которое опубликовано на сайте.Парламент Грузии ранее принял поправки в конституцию страны, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на парламентских выборах по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. До принятия поправок парламент избирался по смешанной системе: 77 депутатов - по пропорциональным спискам, 73 - по мажоритарным.

https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576394065.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саломе зурабишвили, грузия, в мире