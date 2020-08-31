Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/vybory-1576528329.html
В Черногории опубликовали предварительные результаты выборов
Избирком Черногории опубликовал предварительные итоги выборов, нуждающиеся в утверждении, согласно им, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС)... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:59
2020-08-31T13:59
черногория
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576486161_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_21db6fdbd122c5470190e3465e065bf3.jpg
<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Избирком <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> опубликовал предварительные итоги выборов, нуждающиеся в утверждении, согласно им, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получает 35,06% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%."Эти результаты мы получили с мест в электронной форме, с некоторых участков еще не поступили протоколы. После их сбора в Подгорице Государственная избирательная комиссия (ГИК) должна проверить и утвердить результаты со 100% участков", - заявил РИА Новости председатель ГИК Алекса Иванович."Нам предстоит еще разбирать поступившие жалобы, только после этого можно говорить об официальных и окончательных итогах голосования", - подчеркнул председатель избиркома.Согласно опубликованным предварительным данным, оппозиционная коалиция вокруг партии "Демократы" получила третье место с 12,53% голосов, за ней расположилась коалиция оппозиционного движения URA – 5,53%.Коалиционные партнеры правящей ДПС – "Социалдемократы" имеют поддержку 4,10% избирателей, бывшие коалиционные партнеры – Социалдемократическая партия – 3,14%.Остальные голоса достались партиям бошняцкого (славянско-мусульманского) и албанского нацменьшинств.Всего в выборах участвовали 11 партий и коалиций, которые должны были преодолеть барьер в 3% для попадания в парламент. Всего в Скупщине 81 место, она избирается сроком на 4 года.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576523351.html
черногория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576486161_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_9d947c69fb99777e0d4de110354d7ec6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черногория, в мире

В Черногории опубликовали предварительные результаты выборов

13:59 31.08.2020
4437
© REUTERS / Stevo VasiljevicГолосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Голосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Голосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости. Избирком Черногории опубликовал предварительные итоги выборов, нуждающиеся в утверждении, согласно им, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получает 35,06% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%.
"Эти результаты мы получили с мест в электронной форме, с некоторых участков еще не поступили протоколы. После их сбора в Подгорице Государственная избирательная комиссия (ГИК) должна проверить и утвердить результаты со 100% участков", - заявил РИА Новости председатель ГИК Алекса Иванович.
"Нам предстоит еще разбирать поступившие жалобы, только после этого можно говорить об официальных и окончательных итогах голосования", - подчеркнул председатель избиркома.
Согласно опубликованным предварительным данным, оппозиционная коалиция вокруг партии "Демократы" получила третье место с 12,53% голосов, за ней расположилась коалиция оппозиционного движения URA – 5,53%.
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
Вчера, 12:58Религия и мировоззрение
В Черногории назвали успех оппозиции на выборах заслугой Сербской церкви
Коалиционные партнеры правящей ДПС – "Социалдемократы" имеют поддержку 4,10% избирателей, бывшие коалиционные партнеры – Социалдемократическая партия – 3,14%.
Остальные голоса достались партиям бошняцкого (славянско-мусульманского) и албанского нацменьшинств.
Всего в выборах участвовали 11 партий и коалиций, которые должны были преодолеть барьер в 3% для попадания в парламент. Всего в Скупщине 81 место, она избирается сроком на 4 года.
2173018
Обсудить 0
ЧерногорияВ мире
Рекомендуем
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
В Госдуме поражение правящей партии Черногории назвали закономерным
Раковая клетка 3D
Названа причина 95 процентов случаев рака
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
В Черногории назвали успех оппозиции на выборах заслугой Сербской церкви
Кадр из фильма Довод
"Довод" показал "фантастический" успех в международном прокате
В третьем ряду, слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель во время Нюрнбергского процесса
Трофей особой важности: история шпаги "нациста номер два" Геринга
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Адвокат рассказала о подготовке исков родственников жертв крушения MH17
Люди во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Райнер Вендт: история о "русском следе" в протестах в Берлине – чушь
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Президент Германии поблагодарил полицейских, защитивших бундестаг
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Мосгорсуд отказался освободить политолога Платошкина
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
С Любови Соболь взыскали более 34 миллионов рублей
Воздушный змей унес ребенка в небо
Воздушный змей унес ребенка в небо
Сотрудник полиции
В Москве подросток выстрелил в сверстника
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
Лента новостейМолния