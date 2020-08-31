https://ria.ru/20200831/vybory-1576528329.html

В Черногории опубликовали предварительные результаты выборов

Избирком Черногории опубликовал предварительные итоги выборов, нуждающиеся в утверждении, согласно им, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС)... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:59

2020-08-31T13:59

2020-08-31T13:59

черногория

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Избирком <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> опубликовал предварительные итоги выборов, нуждающиеся в утверждении, согласно им, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получает 35,06% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%."Эти результаты мы получили с мест в электронной форме, с некоторых участков еще не поступили протоколы. После их сбора в Подгорице Государственная избирательная комиссия (ГИК) должна проверить и утвердить результаты со 100% участков", - заявил РИА Новости председатель ГИК Алекса Иванович."Нам предстоит еще разбирать поступившие жалобы, только после этого можно говорить об официальных и окончательных итогах голосования", - подчеркнул председатель избиркома.Согласно опубликованным предварительным данным, оппозиционная коалиция вокруг партии "Демократы" получила третье место с 12,53% голосов, за ней расположилась коалиция оппозиционного движения URA – 5,53%.Коалиционные партнеры правящей ДПС – "Социалдемократы" имеют поддержку 4,10% избирателей, бывшие коалиционные партнеры – Социалдемократическая партия – 3,14%.Остальные голоса достались партиям бошняцкого (славянско-мусульманского) и албанского нацменьшинств.Всего в выборах участвовали 11 партий и коалиций, которые должны были преодолеть барьер в 3% для попадания в парламент. Всего в Скупщине 81 место, она избирается сроком на 4 года.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576523351.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, в мире