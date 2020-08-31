https://ria.ru/20200831/vybory-1576508248.html

Эксперт прокомментировала предварительные результаты выборов в Черногории

Оппозиции Черногории придется повоевать за места в парламенте, президент страны и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович не готов отдавать... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:28

2020-08-31T09:28

2020-08-31T09:30

парламентские выборы в черногории

россия

елена гуськова

мило джуканович

нато

черногория

сербия

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> придется повоевать за места в парламенте, президент страны и лидер Демократической партии социалистов <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джуканович</a> не готов отдавать власть, считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН <a href="http://ria.ru/person_Elena_Guskova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Гуськова</a>.Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" в ночь на понедельник уже заявила о своей победе. Ее лидер Здравко Кривокапич призвал к созданию экспертного правительства после прошедших 30 августа парламентских выборов.Парламентские выборы прошли в Черногории в воскресенье. Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается сроком на четыре года."Мило Джуканович никогда не выигрывал честно. Используя административный ресурс, он подстраивал выборы под свою победу, и сейчас уже очень много отрицательных моментов и несправедливости отмечено на этих выборах. Здесь, конечно, этот вопрос надо будет решать. И мы не должны забывать, что пока голоса не до конца подсчитаны. Ещё очень важно оппозиции объединить свои голоса в парламенте. Пока они где-то около 50 получают мест, а Джуканович 29, но он уверен, что поднимет эту цифру за счет маленьких партий. Так что оппозиции придется еще воевать за эти места в парламенте. Пока еще не все однозначно, нам надо дождаться результатов, надо посмотреть, как Джуканович будет создавать свою коалицию, он не готов отдавать власть", - сказала она в беседе с агентством.В случае прихода к власти оппозиции внешняя политика страны серьезно изменится, в первую очередь, в отношении <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>, России и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, отметила Гуськова."Оппозиционные партии заявляли, что политика будет кардинально меняться – и внутренняя, и внешняя. Будут налаживаться отношения с Сербией. Вот это для Черногории сегодня очень важно. Для нас, конечно, важно, что скорее всего, будут меняться отношении с Россией. Джуканович ведь поддерживал европейские санкции против России, у него были очень сложные отношения с нами. Из тех негативных решений, которые принял Джуканович, было признание независимости Косово и вступление в НАТО. Вот это пункты, по которым новым властям придется работать", - подчеркнула она.ЦИК Черногории сообщил, что после подсчета 98,55% данных с участков правящая партия набрала 35,12%, оппозиционная "За будущее Черногории" - 32,52%.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504670.html

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576505824.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в черногории, россия, елена гуськова, мило джуканович, нато, черногория, сербия, в мире