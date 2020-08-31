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Ректоры российских вузов рассказали о затратах в связи с пандемией
Высшая школа экономики потратила около 400 миллионов рублей на переход в онлайн и профилактические мероприятия за время пандемии, заявил ректор вуза Ярослав... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:22
2020-08-31T14:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Высшая школа экономики потратила около 400 миллионов рублей на переход в онлайн и профилактические мероприятия за время пандемии, заявил ректор вуза <a href="https://ria.ru/person_JAroslav_Kuzminov" target="_blank">Ярослав Кузьминов</a>."Дополнительные расходы мы считали, правительство их собирало... Порядка 400 миллионов рублей Высшая школа экономики дополнительно затратила, да и затратит еще до конца этого года в связи с эпидемий, пандемией и переходом в онлайн", - рассказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании 2020 года.Он отметил, что в основном средства пошли укрепление IT-инфраструктуры, обеспечение бесперебойности каналов связи, обеспечение техникой, санитарно-эпидемиологические мероприятия."Мы будем всем студентам выдавать маски за счет университета, мы организуем бесплатные вакцинации, мы арендуем дополнительны общежития, целую гостиницу арендовали для отдельного поселения иностранцев... Это достаточно большие затраты. Мы покрыли их пока за счет внебюджетных средств, но, конечно, эти деньги мы бы с большим удовольствием потратили на новые научные лаборатории и повышение заработной платы преподавателям", - добавил Кузьминов.По словам ректора Московского государственного института международных отношений <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_Torkunov" target="_blank">Анатолия Торкунова</a>, МГИМО также понес в этот период немалые затраты."Затраты даже на "железки" (компьютеры и другую технику - ред.) были довольно большие, да и сейчас мы оборудовали часть аудиторий поворотными камерами для того, чтобы можно было вести смешанные занятия, то есть часть студентов будет находиться в аудитории, а часть студентов, в том числе иностранных, будет находиться на местах, но преподаватель сможет с ними работать, потому что они будут на экране", - пояснил он.Ректор Московского физико-технического института <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Kudrjavcev" target="_blank">Николай Кудрявцев</a> также отметил, что вузу пришлось потратиться, однако помогло то, что еще до начала пандемии на ведущих кафедрах были созданы высокотехнологичные студии, которые позволяют в интерактивном режиме проводить занятия.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, образование - общество, общество

Ректоры российских вузов рассказали о затратах в связи с пандемией

14:22 31.08.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевКарантин в Новосибирском государственном техническом университете
Карантин в Новосибирском государственном техническом университете
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Высшая школа экономики потратила около 400 миллионов рублей на переход в онлайн и профилактические мероприятия за время пандемии, заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов.
"Дополнительные расходы мы считали, правительство их собирало... Порядка 400 миллионов рублей Высшая школа экономики дополнительно затратила, да и затратит еще до конца этого года в связи с эпидемий, пандемией и переходом в онлайн", - рассказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании 2020 года.
Он отметил, что в основном средства пошли укрепление IT-инфраструктуры, обеспечение бесперебойности каналов связи, обеспечение техникой, санитарно-эпидемиологические мероприятия.
"Мы будем всем студентам выдавать маски за счет университета, мы организуем бесплатные вакцинации, мы арендуем дополнительны общежития, целую гостиницу арендовали для отдельного поселения иностранцев... Это достаточно большие затраты. Мы покрыли их пока за счет внебюджетных средств, но, конечно, эти деньги мы бы с большим удовольствием потратили на новые научные лаборатории и повышение заработной платы преподавателям", - добавил Кузьминов.
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По словам ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, МГИМО также понес в этот период немалые затраты.
"Затраты даже на "железки" (компьютеры и другую технику - ред.) были довольно большие, да и сейчас мы оборудовали часть аудиторий поворотными камерами для того, чтобы можно было вести смешанные занятия, то есть часть студентов будет находиться в аудитории, а часть студентов, в том числе иностранных, будет находиться на местах, но преподаватель сможет с ними работать, потому что они будут на экране", - пояснил он.
Ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев также отметил, что вузу пришлось потратиться, однако помогло то, что еще до начала пандемии на ведущих кафедрах были созданы высокотехнологичные студии, которые позволяют в интерактивном режиме проводить занятия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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