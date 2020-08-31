https://ria.ru/20200831/vuz-1576521097.html
Вузы могут перейти на дистанционку при ухудшении ситуации с COVID-19
Российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, следует из приказа... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:27
2020-08-31T12:27
2020-08-31T12:37
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_170a78c839cd06b34c76f0ad0bc6773a.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, следует из приказа министра науки и высшего образования, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Обеспечить реализацию образовательных программ в очной форме обучения... При ухудшении эпидемиологической обстановки принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576520640.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_a0dd562ef9360409e177cc8184413a56.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество