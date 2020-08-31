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Вузы могут перейти на дистанционку при ухудшении ситуации с COVID-19
Российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, следует из приказа... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:27
2020-08-31T12:37
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, следует из приказа министра науки и высшего образования, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Обеспечить реализацию образовательных программ в очной форме обучения... При ухудшении эпидемиологической обстановки принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Вузы могут перейти на дистанционку при ухудшении ситуации с COVID-19

12:27 31.08.2020 (обновлено: 12:37 31.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, следует из приказа министра науки и высшего образования, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Обеспечить реализацию образовательных программ в очной форме обучения... При ухудшении эпидемиологической обстановки принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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