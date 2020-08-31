https://ria.ru/20200831/vuz-1576521097.html

Вузы могут перейти на дистанционку при ухудшении ситуации с COVID-19

Российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, следует из приказа... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:27

2020-08-31T12:27

2020-08-31T12:37

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, следует из приказа министра науки и высшего образования, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Обеспечить реализацию образовательных программ в очной форме обучения... При ухудшении эпидемиологической обстановки принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576520640.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество