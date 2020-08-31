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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/voz-1576549179.html
ВОЗ поддержала открытие международных границ
Всемирная организация здравоохранения поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:55
2020-08-31T22:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravook" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ <a href="https://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus" target="_blank">Тедрос Адханом Гебрейесус</a>."ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности… Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля – это рецепт катастрофы", - сказал он.По его словам, государства должны предпринять как минимум четыре основных шага, прежде чем возвращаться к нормальной жизни.В частности, ограничить передачу вируса среди больших групп людей. Подобные заражения фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе, в ночных клубах, на стадионах, на крупных религиозных собраниях. Во-вторых, важно защитить наиболее уязвимые для вируса группы, чтобы сократить смертность. В-третьих, каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества – носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. И в-четвертых, власти должны принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших, а также для отслеживания контактов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200803/1575284142.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, в мире

ВОЗ поддержала открытие международных границ

19:55 31.08.2020 (обновлено: 22:59 31.08.2020)
3365
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности… Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля – это рецепт катастрофы", - сказал он.
По его словам, государства должны предпринять как минимум четыре основных шага, прежде чем возвращаться к нормальной жизни.
В частности, ограничить передачу вируса среди больших групп людей. Подобные заражения фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе, в ночных клубах, на стадионах, на крупных религиозных собраниях. Во-вторых, важно защитить наиболее уязвимые для вируса группы, чтобы сократить смертность. В-третьих, каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества – носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. И в-четвертых, власти должны принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших, а также для отслеживания контактов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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