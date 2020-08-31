https://ria.ru/20200831/voz-1576549179.html

ВОЗ поддержала открытие международных границ

Всемирная организация здравоохранения поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:55

2020-08-31T19:55

2020-08-31T22:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravook" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ <a href="https://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus" target="_blank">Тедрос Адханом Гебрейесус</a>."ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности… Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля – это рецепт катастрофы", - сказал он.По его словам, государства должны предпринять как минимум четыре основных шага, прежде чем возвращаться к нормальной жизни.В частности, ограничить передачу вируса среди больших групп людей. Подобные заражения фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе, в ночных клубах, на стадионах, на крупных религиозных собраниях. Во-вторых, важно защитить наиболее уязвимые для вируса группы, чтобы сократить смертность. В-третьих, каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества – носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. И в-четвертых, власти должны принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших, а также для отслеживания контактов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200803/1575284142.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, в мире