https://ria.ru/20200831/voronezh-1576535865.html

Воронежские власти рассказали о средствах на подготовку к учебному году

Более 180 миллионов рублей направлено из бюджета Воронежской области на питание, проезд и подготовку к учебному году школьников региона, сообщает областная... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:50

2020-08-31T15:50

2020-08-31T16:59

воронежская область

владимир нетесов

владимир путин

воронежская область

образование - общество

общество

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<strong>ВОРОНЕЖ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Более 180 миллионов рублей направлено из бюджета <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> на питание, проезд и подготовку к учебному году школьников региона, сообщает областная дума.Законодательство Воронежской области предусматривает различные льготы и меры поддержки семьям, в которых есть школьники."В частности, ежегодно из областного бюджета выделяются средства на приобретение комплектов "Набор школьника". Так, в 2020 году по линии департамента соцзащиты региона закуплено 2000 таких комплектов на сумму 3,3 миллиона рублей для учащихся первых классов, воспитывающихся в многодетных малоимущих семьях", - говорится в сообщении заксобрания.Как рассказала председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, в соответствии с областным законом "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" таким семьям представляются сразу три меры соцподдержки. Во-первых, это денежная выплата на приобретение школьной формы для каждого обучающегося ребенка (выплата представляется раз в два года, с текущего года она повышена и составляет более 3,2 тысячи рублей). Как отмечает дума, на 1 августа текущего года на эту меру поддержки из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей, формой обеспечены более 2,5 тысячи детей. Во-вторых, школьники и студенты из многодетных малоимущих семей получают ежемесячные денежные выплаты на компенсацию проезда к месту учебы и обратно во внутригородском, пригородном и внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси). К 1 августа этого года на данную льготу из региональной казны выделено более 11 миллионов рублей. По данным облдумы, эта выплата также с текущего года проиндексирована и составляет почти 500 рублей. В-третьих, школьники и студенты из малоимущих многодетных семей получают по 624 рубля ежемесячно на компенсацию питания. Также по состоянию на 1 августа на эту выплату в общей сложности выделено более 26,6 миллиона рублей.Кроме того, как сообщил председатель Воронежской областной думы <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Нетёсов</a>, депутаты регионального парламента продлили срок действия такой меры соцподдержки, как льготный проезд школьников (в возрасте старше 7 лет), а также студентов вузов и техникумов на пригородном железнодорожном транспорте до 31 декабря 2021 года."На сегодняшний день вне зависимости от доходов семьи все школьники старше 7 лет и студенты-очники колледжей и вузов получают 50-процентную льготу на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года. Для получения льготы учащимся нужно лишь показать кассиру студенческий билет или справку из школы", - говорится в сообщении.По данным облдумы, для этого на компенсацию перевозчикам из бюджета региона в 2020 году направлено 19,7 миллиона рублей.С 1 сентября текущего года во всех 715 организациях общего и среднего образования региона учащиеся 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием один раз в смену. Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, выделение 117,8 миллиона рублей из бюджета региона на эти цели было одобрено парламентариями практически следом за изменениями, внесенными региональным парламентом в апреле этого года в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области"."Документ был принят в целях выполнения соответствующего поручения президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Благодаря этому решению, начиная с нового учебного года, свыше 100 тысяч учеников начальной школы в Воронежской области будут обеспечены полноценным бесплатным горячим обедом", - сообщает облдума.

https://ria.ru/20200824/voronezh-1576245189.html

https://ria.ru/20200826/sotspodderzhka-1576322976.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, владимир путин, воронежская область, образование - общество, общество