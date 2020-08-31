https://ria.ru/20200831/viskonsin-1576541139.html

Трамп хочет посетить Кеношу, несмотря на просьбу губернатора не приезжать

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение посетить город Кеношу в штате Висконсин, несмотря на просьбу губернатора штата Тони Эверса отменить... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:13

2020-08-31T17:13

2020-08-31T17:13

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

дональд трамп

висконсин

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подтвердил свое намерение посетить город Кеношу в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>, несмотря на просьбу губернатора штата Тони Эверса отменить поездку."Если бы я не настоял на привлечении Национальной гвардии и ее отправке в Кеношу, Висконсин, Кеноши сейчас не было бы. Кроме того, было бы много смертей и ранений. Я хочу поблагодарить правоохранителей и Национальную гвардию. Увидимся во вторник!" - написал он в понедельник в своем <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее Эверс обратился к президенту с просьбой не приезжать, потому что, по его мнению, это замедлит преодоление разногласий и исправление ситуации на месте.В понедельник в городе был до вторника, когда ожидается визит Трампа, продлен комендантский час.Полицейские в городе Кеноша 23 августа выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на происшедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией. Власти города объявили комендантский час и ввели более 160 служащих нацгвардии. По данным президента США Дональда Трампа, после введения нацгвардии беспорядки в городе прекратились.Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.

https://ria.ru/20200829/afroamerikanets-1576459470.html

https://ria.ru/20200831/superoruzhie-1576495263.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, висконсин, сша, в мире